Lazio, squadra in ritiro ma Inzaghi accoglie 150 giovani allenatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La necessità di raccogliersi in ritiro per ritrovare la concentrazione in vista dei prossimi impegni non ha impedito a Simone Inzaghi e alla società biancoceleste di accogliere mercoledì a Formello una delegazione di quasi 150 tecnici dell'Aiac della regionee dei suoi collaboratori che si è svolta nella bellissima cornice diErano presenti all'evento icon il presidente Sergio Roticiani, il vicepresidente Maida e il segretario Fabio Lozzi e tutti i collaboratori di Inzaghi: il suo vice Massimiliano Farris, l'analista Enrico Allavena, i preparatori dei portieri Adalberto Grigioni e Gianluca Zappalà, i preparatori atletici Fabio Ripert, Adriano Bianchini e Alessandro Fonte, i collaboratori tecnici Mario Cecchi e Ferruccio Cerasaro Sono stati approfonditi anche alcuni temi legati alla preparazione atletica, al ruolo dell'allenatore dei portieri nel calcio moderno e nello specifico del centrale di un centrocampo a 5. Inzaghi e Farris hanno anche mostrato pregi e difetti analizzati al video della partita giocata dalla Lazio a Verona con il Chievo. Inzaghi ha ricordato anche i tempi in cui allenava gli Allievi con un solo collaboratore al suo fianco, quando ha lavorato con la Primavera con uno staff di quattro persone fino alla prima squadra, con uno staff di dieci persone scelte tutte da lui.