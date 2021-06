La Lazio svaria dalla difesa al centrocampo fino all'attacco. Trovare giocatori dalle caratteristiche che possano accontentare Sarri. Per il reparto arretrato si riflette su Vavro, l'idea è quella di portarlo in ritiro e farlo studiare al nuovo tecnico. Il giocatore però, che ha lasciato la nazionale slovacca causa covid, appare dubbioso e pare abbia chiesto di tornare al Copenaghen. Un'operazione non semplice, anche perché la società biancoceleste due anni fa l'ha pagato 10 milioni di euro e il club danese tutti questi soldi per riprenderselo non ce li ha. Si riflette e si attende. Radu resterà e nella testa di Sarri sarà il vice Acerbi, ma con la possibilità di proporsi che come terzino. Da tenere sotto attenzione i movimenti del Betis Siviglia su Luiz Felipe. Il brasiliano ha trovato un accordo con la Lazio per il rinnovo e la sua firma è imminente, ma nel mercato mai dire mai, soprattutto davanti a proposte che potrebbero rivelarsi interessanti. Il club spagnolo pare sia intenzionato a mettere sul piatto 18 milioni più 4 di bonus. A Formello però non è arrivato ancora nulla.

NEW ENTRY

Nel frattempo dalla Svezia spunta un nome interessante, Anel Ahmedhodzic, difensore centrale del Malmoe, classe '99. L'ha trattato a lungo l'Atalanta, ma poi non non ha chiuso, ci ha provato il Milan ad inizio anno ma poi ha preso Tomori. Ora sulle sue tracce c'è il Napoli e pare che sia stato proposto anche alla Lazio. Si tratta di un gigante della difesa, 192 centimetri, solido nei contrasti, ma nonostante la stazza molto veloce nei recuperi. Su di lui tanti sondaggi di squadre importanti. Per il momento è solo un rumor, ma lì in mezzo Tare qualcosa sta cercando per rinforzare il reparto e consegnare a Sarri il giocatore adatto. In questo week-end il direttore sportivo si è spostato in Sardegna, è stato avvistato vicino a San Teodoro, dove ci sono tanti altre giocatori e dirigenti che hanno deciso di rilassarsi un po', anche se il mercato non conosce tregua e incontri con procuratori e dirigenti sono previsti tra oggi e domani. Uno di questi potrebbe essere Hysaj e il suo manager. Ma sempre occhio a Lazzari fronte Inter e al serbo dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic. I dirigenti del club tedesco sono nella capitale per la Lazio, anche se sul giocatore c'è anche l'Inter di Inzaghi.