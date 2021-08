Lazio-Spezia, le probabili formazioni di Sarri e Thiago Motta

Giovedì 26 Agosto 2021, 15:58

La Lazio di Maurizio Sarri sabato, alle 18:30, farà il suo debutto davanti al pubblico amico (verso il tutto esaurito) contro lo Spezia di Thiago Motta. L'esordio sulla panchina dei biancocelesti per il mister toscano è stato positivo, avendo portato a casa tre punti contro l'Empoli al Castellani, ma qualcosa da migliorare c'è ancora, come ha detto lo stesso allenatore a fine partita. Il gol preso a pochi minuti dal fischio d'inizio (e subito riacciuffato grazie al pareggio di Milinkovic-Savic) non è stato un buon modo per presentarsi a questo nuovo campionato di Serie A, ma poco male.

Per quanto riguarda i liguri, invece, la prima come tecnico dell'italo-brasiliano è andata benino. Passata subito in vantaggio con il gol di Gyasi contro il Cagliari, nel secondo tempo si è fatta rimontare di due gol dai rossoblu, che sono quindi riusciti a strappare un punto prezioso alle Aquile dell'ex Psg, che si era presentata in Sardegna con una formazione molto rimaneggiata.

Lazio-Spezia, le probabili formazioni

Dalla partita contro l'Empoli, qualcosa si è mosso anche nel mercato per la Lazio: Correa è ufficialmente un giocatore dell'Inter come prima cosa, e per Sarri è arrivato Toma Basic, che potrebbe addirittura dal primo minuto contro lo Spezia. In dubbio, però, c'è anche Luiz Felipe che, durante la settimana, ha avuto qualche fastidio e anche Hysaj, non brillantissimo nel primo match di campionato. Potrebbe partire dalla panchina anche Luis Alberto, esattamente come successo in Toscana. Confermato, invece, il tridente d'attacco con Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Thiago Motta recupera Kovalenko e Sala, che finiranno in panchina con il neo acquisto Antiste in panchina. Per il resto, contro i biancocelesti lo Spezia confermerà la squadra che ha debuttato all'Unipol Domus Arena.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, L. Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, F. Anderson. A disposizione: Strakosha, Patric, S. Radu, Marusic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, L. Alberto, Romero, Muriqi, Caicedo.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, S. Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, E. Colley. A disposizione: Provedel, Zovko, Vignali, Kovalenko, Sala, Antiste, Mraz.