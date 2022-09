Lazio, il giorno della verità per Immobile: accertamenti con vista sullo Spezia

Terapie la mattina, pausa e poi altra seduta. È lunga la giornata di Immobile a Formello. Il capitano della Lazio non vuole abbandonare la squadra e fino alla fine proverà a prendersi una maglia da titolare per lo Spezia. Di certo è questa la speranza di Sarri, ma allo stesso tempo su indicazione dello staff medico la parola d’ordine sarà prudenza. Si avvicina un appuntamento importante per i biancocelesti, ma non si dovrà rischiare nulla in vista di un calendario con 12 partite in 43 giorni.

Lazio, tutti i recuperi di Sarri in giornata

Eppure il Comandante ci conta molto sul confronto con lo Spezia, anche perché nonostante la pausa Nazionali di mezzo corrisponderebbe alla terza vittoria di fila in campionato come non avviene da aprile 2021. Da quando si è seduto sulla panchina del club capitolino il tecnico non ci è mai riuscito, per questo avere a disposizione quasi l’intera rosa sarebbe l’ideale. Da oggi torneranno gli ultimi calciatori impegnati con le Nazionali, ovvero Hysaj, Gila e Vecino. In più, secondo i piani Sarri riabbraccerà pure Lazzari dopo lo stop per uno stiramento di primo grado al flessore della coscia destra.

Lazio, esami nel pomeriggio per Immobile: la situazione

E Immobile? Come detto in precedenza Ciro sta proseguendo le terapie a Formello per eliminare l’edema al bicipite femorale della coscia destra. Quest’ultimo sembra essere ormai svanito, ma a dare il via libera definitivo al bomber saranno gli accertamenti di oggi pomeriggio. Prima l’attenzione sarà sulla conferenza stampa di presentazione della “Partita per la Pace” in Vaticano al fianco di Lotito. Poi arriverà il responso.

Il calciatore freme e si sente pronto. Lo staff medico invece ancora frena, ma a meno di clamorosi dietrofront domani finalmente il numero 17 potrà tornare a correre sul campo in maniera differenziata con vista sullo Spezia. Finora ha più gol che partite contro i liguri visti i 5 centri in quattro confronti e non vorrà di certo fermarsi qui.