Lazio, il sostengo di Immobile a Koulibaly: «Sei un grande, fratello. No al razzismo!»

Ha usato il dialetto napoletano per esprimere la propria vicinanza a Kalidou Koulibaly. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, su Instagram ha dedicato una "storia" al difensore del Napoli, ieri oggetto di cori razzisti durante il match contro l'Inter. «Sei un grande, fratm (fratello mio, ndr). No al razzismo!», ha scritto Ciro sul social network, postando una foto che lo ritrae insieme a Koulibaly. Il senegalese, squalificato per due turni dal giudice sportivo, salterà anche la gara contro i biancocelesti in programma al San Paolo il prossimo 20 gennaio. Intanto, il bomber laziale si concentra sul prossimo match contro il Torino del 29 dicembre all'Olimpico: «Bravi ragazzi!!! Avanti così!!! Grazie ai nostri tifosi, Forza Lazio sempre». Questo il messaggio dell'ex capocannoniere del campionato, felice dopo la vittoria per 2-0 in casa del Bologna nel Boxing Day.