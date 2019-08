Lazio, sorteggio sfortunato Europa League: Celtic, Rennes e Cluj

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urna agrodolce per la Lazio. Celtic Glasgow, Rennes e Cluj saranno le avversarie dei biancocelesti nel Gruppo E della prossima Europa League. Questo l’esito del sorteggio, andato in scena in mattinata a Montecarlo, dove erano presenti, tra gli altri dirigenti dei club, il ds Igli Tare e il segretario generale Armando Calveri. Gli scozzesi hanno vinto l’ultima Scottish Premier e sono un avversario ostico soprattutto in casa, al Celtic Park. Il Rennes, primo in classifica a punteggio pieno nella Ligue 1, è una squadra giovane e promette battaglia: chiedere al Psg, sconfitto 2-1 la scorsa settimana. Il Cluj, infine, capolista in Romania, è reduce dalla sconfitta contro lo Slavia Praga ai preliminari di Champions League, ma in passato ha già avuto esperienze nelle competizioni europee. Si giocherà il 19 settembre, il 3 ottobre, il 24 ottobre, il 7 novembre, il 28 novembre e il 12 dicembre. La stesura del calendario completo avverrà nelle prossime ore.