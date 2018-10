​Lazio, slittano gli esami per Badelj. Marathonbet porta i tifosi a Formello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esami slittati. Milan Badelj domani farà gli accertamenti per il problema al flessore rimediato con l’Inter. Per il croato si teme uno stiramento che potrebbe metterlo ko per almeno un mese. L’infortunio dell’ex Fiorentina si aggiunge a quello di Leiva. Il brasiliano lo scorso giovedì si è fermato contro il Marsiglia per una lesione all’adduttore. Mastica amaro Simone Inzaghi che in meno di una settimana ha perso entrambi i registi. Contro la Spal il tecnico potrebbe dare una chance a Cataldi o accentrare Parolo, affiancato da Milinkovic e Berisha. Le prove tattiche in vista del match con i ferraresi andranno avanti fino a sabato, giorno della rifinitura. Ballottaggio tra Correa e Luis Alberto per affiancare Ciro Immobile in attacco.SPONSORIntanto, a margine dell’allenamento Marathonbet, main sponsor della Lazio, ha offerto nel centro sportivo di Formello un’esperienza unica ai tifosi biancocelesti. I supporter laziali sono stati intrattenuti con giochi di abilità e divertenti esibizioni con Luis Alberto, Correa, Cataldi e Lukaku sul campo Fersini.