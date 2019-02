Lazio-Siviglia, le pagelle: Caicedo non lascia tracce. Correa, un ex che non punge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si poteva affrontare peggior avversario in un momento così delicato. Il Siviglia fa la partita contro una Lazio sempre più a pezzi all'Olimpico. L'obiettivo di non prendere gol in casa all'andata subito disatteso.STRAKOSHA 5,5Non deve effettuare nessuna parata. Rimane fermo fra i pali, non esce mai nell'area piccola, gol compreso. Immobile.BASTOS 5Gira a vuoto come una trottola, è impreciso e irruento. Non mette il piede sull'assist di Sarabia, si fa superare in area. Infortunato.ACERBI 6Si perde Ben Yedder al centro nel gol, ma poi fa un partitone e salva pure in acrobazia sulla linea il raddoppio. Imprescindibile.RADU 5Perde palle in disimpegno, lascia andare Ben Yedder per fare la diagonale. Fa muro col corpo nella ripresa in area. Distratto.MARUSIC 5Scende poco, barcolla come sempre sulla fascia. Anche se è lui a sfiorare il pareggio mancato per il salvataggio sulla linea. Timido.PAROLO 5,5Pronti via è claudicante, ma s'inserisce e serve due assist al bacio per Correa. Esce subito nella ripresa. Stoico.LEIVA 5,5Lo tagliano da tutte le parti a centrocampo, è in ritardo, dà una bella palla sola a Marusic. Nella ripresa prova il gol di piattone. Stremato.LUIS ALBERTO 4,5Si sveglia intorno al 25' e sforna appena un assist. Quindi esce al 44' toccandosi l'inguine dopo un contrasto. Inesistente.LULIC 5Il gol andaluso è generato da una sua palla persa in attacco. Gioca mezzala nella ripresa, ma non dà né quantità né qualità. Stanco.CORREA 5Le sue accelerazioni improvvise spaventano sempre il Siviglia, ma non è lesto sotto porta. Quindi s'intestardisce solo nei dribbling. Fumoso.CAICEDO 4,5Sgomita persino meno del solito, sino alla fine è fuori dal gioco. Mai servito, al 53' il suo primo tiro. Trasparente.DURMISI 5Suo il suo primo cross della partita nella ripresa, poi sbaglia due volte il passaggio dopo la discesa. Precario.CATALDI 5Batte una bella punizione a inizio ripresa dalla trequarti. Si fa superare di continuo in mediana. Limitato.LUIZ FELIPE 6Entra e in scivolata rischia di far gol in pochi secondi. S'immola in tackle sul diagonale di Escudero. Grintoso.INZAGHI 5,5E' disperato in panchina, impreca e cambia. Ma non sa più cosa inventarsi per porre rimedio ai continui guai dell'infermeria. Inerme.VINCIC 5,5Giusto non concedere il rigore su Correa. E' un arbitro molto fiscale sui falli, ma poi estrae appena due cartellini. Svogliato.Alberto Abbate