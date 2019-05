Lazio, il silenzio di Inzaghi e il dribbling di Lotito: «I problemi del club non si risolvono per strada»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci dobbiamo aspettare altri incontri con Simone Inzaghi? I problemi della Lazio verrano affrontati in altre sedi, non si risolvono per strada». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, uscendo dalla sede della Figc a Roma a margine del consiglio federale. Il numero uno biancoceleste dribbla le domande sul futuro dell’allenatore, che ha ancora un anno di contratto e non parla dalla vittoria in Coppa Italia con l'Atalanta. L’ex tecnico della Primavera ha saltato le conferenze stampa pre e post gara contro Bologna e Torino, evitando domande scomode, e ha già incontrato il presidente due volte a Formello senza arrivare ad un punto di incontro. Simone Inzaghi chiede garanzie sul mercato e un adeguamento dell’ingaggio, condizioni che al momento non sarebbero state soddisfatte, ma Lotito ha già formulato una proposta per prolungare l’accordo con il suo «figlioccio». Intanto, il tecnico ha rimandato la partenza per la vacanze. Domani sarebbe dovuto partire con la moglie Gaia per gli Stati Uniti. Un viaggio di nozze con un anno di ritardo (sono sposati lo scorso giugno, posticipato ancora. Prima di volare verso gli Usa Inzaghi vuole capire se continuare o meno il suo matrimonio con la Lazio.