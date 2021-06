Settimana di decisioni. Giorni importanti per la Lazio che verrà. Una squadra che deve cominciare a prendere forma anche per far vedere a Sarri che il progetto prende corpo, Per quelli che devono uscire, chi deve restare firmando il rinnovo e chi deve arrivare.. Tare ha fatto rientro quest'oggi dalla Sardegna e da domani la sua agenda è piena di appuntamenti. Si dovrebbe partire con la difesa e con la possibilità di chiudere con Hysaj. In questo week-end il direttore sportivo biancoceleste ha avuto diversi contatti, se non addirittura incontri con i manager dell'albanese. Il tecnico toscano lo aspetta e dopo Kanemovic, nonostante le smentite anche da parte del suo entourage, dovrebbe essere proprio il terzino il secondo colpo per la Lazio. Poi a metà settimana dovrebbe piombare nella capitale Mateja Kezman e risolvere il contratto di Marusic con la firma fino al 2026. In ballo ci sono anche alcune offerte da valutare ma per considerarle dovrebbero essere molto allettanti.

MANUEL IN USCITA

Allo stato attuale non sembra essere così, anche perché da Formello aspettano mosse importanti su Lazzari da parte dell'Inter e cedere i due esterni titolari della passata stagione appare una mossa azzardata. Per l'ex Spal, Lotito chiede una cifra che oscilla tra i 25-30 milioni di euro. Da Milano attendono di sbloccare l'affare Hakimi e appena uscirà, i nerazzurri si faranno avanti. Inzaghi, come ha fatto per Luis Alberto e Caicedo, ha parlato con Lazzari e qualcosa potrebbe sbloccarsi proprio in questa settimana. Chissà che non sia proprio l'esterno laziale a sbloccare il mercato biancoceleste. L'altro dovrebbe essere Correa, ma al momento proposte serie e concrete non sono arrivate. Il suo manager Lucci sta lavorando con Arsenal e Tottenham, ma ci sarebbero anche altre squadre interessate, ieri girava una voce sul Milan per il Tucu, ma non ha trovato ancora conferme pesanti. Insomma, tanti movimenti, ma nessuna cosa certa.

LE TRATTATIVE

La forte sensazione è che le entrate siano condizionate dalle uscite. Sarri aspetta e freme per avere certezze e nuovi giocatori, anche perché i giorni passano e il ritiro si avvicina. Da verificare per bene le situazioni legate a Kostic e Brandt, con la Lazio che, sorniona, smentisce ogni cosa, ma nel caso del serbo la presenza nella capitale del direttore sportivo dell'Eintracht fa pensare non poco. Situazione diversa per il gioiello del Borussia Dortmund che i tedeschi valutano parecchio, intorno ai 30 milioni di euro. Da non sottovalutare nemmeno le piste che portano a Orsolini del Bologna e Hlosek dello Sparta Praga. Quest'ultimo è nazionale ceco e fino ad ora ha disputato una cinquantina di minuti totali agli europei. Sembra essere il profilo giusto, giovane e in rampa di lancio, ma ha da poco firmato il rinnovo con lo Sparta fino al 2024 e la sua quotazione è salita parecchio. Sarà una settimana intensa, con la speranza che possano arrivare i primi colpi in entrata, ma che ci possa essere anche qualche addio.

- Ultimo aggiornamento: 22:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 20 Giugno 2021, 22:39