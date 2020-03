Lazio, si avvicina il rientro di Acerbi: il "Leone" punta l'Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mangia, prega, dorme e si allena nel centro sportivo di Formello. Francesco Acerbi non perde tempo. Per una settimana non è tornato nella sua abitazione in zona Roma Nord, ma è rimasto a dormire nel quartier generale laziale. Motivo? Concentrarsi di più e azzerare i tempi negli spostamenti per iniziare prima le sedute di fisioterapia. Esercizi personalizzati e trattamenti al polpaccio: l’obiettivo è smaltire ogni fastidio per la gara contro l’Atalanta, che dovrebbe giocarsi sabato allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia alle 18. Aspettando novità sul fronte calendario, il “Leone” segue alla lettera il protocollo riabilitativo e non vede l’ora di tornare. Contro il Genoa, a Marassi, è stato necessario l’intervento di Parolo durante il riscaldamento per farlo desistere dall’intenzione di giocare a tutti i costi. Anche sabato contro il Bologna, all’Olimpico, il centrale avrebbe voluto dare il suo contribuito, ma Simone Inzaghi evitato inutili ricadute. Insomma, Acerbi freme per il rientro, che è sempre più vicino, e brucia le tappe. Se non dovesse farcela per la trasferta di Bergamo, sarà ancora Luiz Felipe a guidare il reparto con Radu a sinistra e uno tra Bastos e Patric sulla destra. Un pacchetto già testato contro la formazione di Sinisa Mihajlovic tre gioni fa.