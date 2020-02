Show alla festa di Immobile, Cataldi imita Inzaghi e Caicedo rilancia: «Vinciamo lo scudetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere una sorpresa di fine stagione, invece, è stata anticipata ieri sera.veste i panni dell’artista al Palazzo Brancaccio a Roma in occasione del 30esimo compleanno di. Un party di giovedì grasso con tema specifico: “Il Grande Gatsby”. Insomma, per una notte via gli scarpini e spazio ai vestiti e agli accessori Anni 20. Dopo la torta, Cataldi, trascinato sul palco dae circondato da tutta la squadra, si diverte ad imitare. Stesse movenze, stessa voce, spesso provata dalle urla durante le partite, e stesse espressioni. Il centrocampista classe ‘94 strappa risate e applausi, anche allo stesso tecnico che si gusta lo spettacolo dalla platea. In realtà Cataldi non è il solo a dilettarsi nell’imitazione dell’allenatore, ma è l’unico che ha il coraggio di farlo davanti a tutti, mister compreso. La performance scatena l’ilarità generale.Ennesima dimostrazione di quanto sia coeso il gruppo, autore di un campionato ben oltre le aspettative. Il secondo posto in classifica a meno un punto dallafa sognare e nessuno vuole nascondersi. «Quale è il nostro obiettivo?», chiede Immobile a. Pronta la risposta del Panterone: «Vincere lo scudetto!». Come alla cena di Natale la frase dell’ecuadoriano viene accolta da un boato. A dicembre venne presa per un gioco, adesso, invece, non scherza più nessuno. Per il tricolore c’è anche la Lazio.