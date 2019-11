Lazio, sforzo di fantasia firmato Luis Alberto e Correa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria per il morale e per ribadire la fantasia al potere. Battuto il Cluj, Correa e Luis Alberto riaccendono flebili speranze europee. Ora devono però rituffarsi subito sull’Udinese. Sono toccati a loro giovedì gli straordinari per far riposare Milinkovic e Immobile, ma anche perché senza il loro estro non esistono né il gioco né le idee. Si era percepito contro il Celtic, ma anche in altre gare. Lo spagnolo, in particolare, vive un momento d’oro, riesce a fare magie persino da fermo. E’ un genio, a occhi chiusi spedisce due volte Correa in porta al volo. E’ talmente al settimo cielo, che ora si sdoppia in ripiegamento: il numero 10 stabilisce così il record stagionale di passaggi offensivi completati (37), ma anche e soprattutto il primato europeo di palloni recuperati (12) per un giocatore della Lazio. Forse per questo, quando arriva sotto porta, è meno lucido: prova un arcobaleno a giro dalla distanza, è lezioso in area nella ripresa. Ma cosa si può pretendere di più dalla sua bacchetta? Piuttosto deve migliorare ancora, Correa, solita delizia e croce quando non chiude la partita. Eppure i numeri sono adesso dalla sua parte, quanto a incisività: otto volte il suo nome nel tabellino nelle ultime sette partite da titolare, 6 gol e due assist fra campionato e Coppe. All’argentino manca un solo centro per agguantare se stesso. Primo traguardo già raggiunto se, tutto solo davanti ad Arlauskis, non si divorasse a porta spalancata il raddoppio.C’è la solita incapacità d’uccidere il match senza dover soffrire sino all’ultimo minuto, ma la Lazio può consolarsi comunque con la porta inviolata dopo quasi un anno e mezzo. Non succedeva dall’8 marzo 2018 contro la Dinamo, nelle ultime 14 gare europee i biancocelesti avevano sempre incassato almeno un gol. Sicuramente il Cluj ha dato una mano, perché in difesa Bastos, Vavro e Acerbi hanno traballato. Adesso Inzaghi dovrà scegliere chi schierare domani come terzo. Perché il promesso favorito Patric è entrato e si è infortunato al polpaccio, per un posto al fianco d’Acerbi e Radu, ora c’è Luiz Felipe in vantaggio. Tornerà anche Leiva davanti al reparto arretrato insieme a Milinkovic, pronto al definitivo assalto Champions: «Quando siamo uniti e compatti, la nostra armata è imbattibile», tuona nel video d’inaugurazione dello store biancoceleste in centro. Già, coi suoi big al completo, la Lazio non deve avere paura di nessuno. Il problema rimane attingere dalle risorse che avrebbe dovuto fornire il mercato estivo: per Jony un altro giovedì nero, Adekanye è ancora troppo acerbo. Ieri non si è allenato Caicedo, ha preservato la sua caviglia ma per fortuna non è in dubbio. Si è rivisto invece Marusic in campo, buona notizia per concedere prima o poi anche a Lazzari un po’ di riposo.Cataldi si conferma col Cluj in grande forma per far rifiatare qualcuno a centrocampo, meriterebbe addirittura più spazio di Parolo. Di sicuro ha nettamente scavalcato Barisha, sempre più corpo estraneo. Così tanto da tirarsi indietro per scongiurare ricadute di stiramento, che possano compromettere il suo futuro. Lontano dalla Lazio.