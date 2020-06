© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcosa quel giorno è cambiato. Saranno state le parole di Inzaghi all’intervallo, i gol di Immobile o quello di Correa, la rivalità con Papu e compagni o la paura di scivolare ancora più giù in classifica, ma quel 19 ottobre del 2019, la Lazio, rimontando tre gol in appena quarantacinque minuti, è diventata una squadra competitiva per lo scudetto. Una potenziale traccia per una favola ancora tutta da scrivere. Da lì, Luis Alberto e compagni hanno infilato undici vittorie consecutive e non si sono più fermati, arrivando a contendere il titolo alla Juventus.Adesso il campionato biancoceleste riparte proprio da Bergamo, contro un’Atalanta che, per forza e qualità, incute sempre timore, soprattutto dopo la gara col Sassuolo chiusa in ventuno minuti. Ma all’interno dello spogliatoio, da qualche settimana, il leitmotiv è sempre lo stesso «Con loro è iniziato il nostro sogno e sempre contro di loro dovrà riprendere». Una carica che assomiglia tanto a quanto detto da Inzaghi durante l’intervallo di quella famosa partita da dove tutto è partito.ATTACCO TOP CONTRO BUNKERQuella data, il 19 ottobre, è segnata sul calendario con un “circoletto” rosso dal tecnico. La fine del primo tempo sembrava un incubo, sotto di tre gol e con il timore di veder finito tutto, forse anche il futuro biancoceleste. All’intervallo quella Lazio lì, oscillava tra il nono e il decimo posto, con otto punti dall’Atalanta terza, a cinque dal Napoli quarto e dietro perfino a Roma, Fiorentina e Cagliari. Invece alla fine fu pareggio e da quel giorno i biancocelesti hanno prima rimontato la squadra di Gasperini e poi, gara dopo gara, superato tutti, arrivando ad essere anche primi in classifica il 29 febbraio, dopo la vittoria sul Bologna.MARUSIC GIOCA, LEIVA NOTra due giorni le due formazioni si ritroveranno l’una davanti l’altra, con i nerazzurri che ancora non hanno dimenticato la rimonta. Si affrontano tra l’altro, il miglior attacco della serie A e la miglior difesa del campionato. I bergamaschi viaggiano con una media di quasi tre reti a partita, mentre la Lazio è quella che ne ha incassati di meno. Ma l’unica squadra che è riuscita a rifilare tre gol in un’unica gara agli Inzaghi Boys è stata proprio l’Atalanta. La formazione bergamasca vista ieri con il Sassuolo sembra essere la stessa di febbraio, mentre la Lazio resta un’incognita, anche se c’è ottimismo sulla condizione fisica. Un po’ meno sugli acciaccati. Leiva non ci sarà (forse partirà comunque col gruppo), il suo posto verrà preso da Parolo. Lulicresterà ancora out per molto tempo e alsuo posto giocherà Marusic, ieri è tornato in gruppo. I tre di difesa saranno Acerbi, Radu e Patric, grande protagonista all’andata insieme a Cataldi. In attacco Immobile e Caicedo, con Lazzari, Milinkovic e Luis Alberto a completare la formazione.La squadra partirà domani alle 18 per Bergamo e a Fiumicino il controllo per l’imbarco avverrà direttamente sottobordo, dove arriverà il pullman. La Lazio resterà due notti in un albergo vicino all’aeroporto di Orio al Serio. Immobile e compagni rientrano nella capitale giovedì mattina.