Lazio, Lotito furioso: multa salata per Milinkovic

Ieri il confronto tra Inzaghi e la squadra. Oggi quello tra Lotito, tecnico, direttore sportivo e giocatori. Nel centro sportivo di Formello va in scena il secondo chiarimento consecutivo.Tutti sotto accusa: dal mister ai calciatori, passando per il ds Igli Tare. In mattinata il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è fatto sentire. La sconfitta con il Chievo già retrocesso non gli è andata giù e tra due giorni ci sarà la semifinale di ritorno di coppa Italia contro il Milan a San Siro, che vale una stagione. Il numero uno biancoceleste ha richiamato all’ordine anche i big, su tutti Milinkovic-Savic, protagonista di un’ingenua espulsione con i gialloblù e atteso da una multa salatissima, e Luis Alberto, dopo il rosso rimediato a gara finita.

Intanto la squadra, anche nel giorno di Pasquetta si è allenata. Domani ci sarà la rifinitura prima della partenza per Milano. Solo tra 24 ore Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, ma il modulo fantasia non cambierà.

