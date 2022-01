Lazio, se ne è andata Tiziana Maestrelli, figlia di Tommaso, il mitico allenatore dello scudetto

Un giornata triste in casa Lazio. Se ne è andata Tiziana Maestrelli, figlia di Tommaso, il mitico allenatore che guidò la formazione biancoceleste alla conquista del primo scudetto laziale del 1974. Una famiglia legata a doppio filo con ,la storia laziale. Tiziana aveva 68 anni, era malata da tanti anni. E' morta in una clinica romana nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio. Tiziana era la secondogentita di Tommaso, scomparso tragicamente nel 1976 anche lui dopo una lunga malattia. Il Maestro aveva quattro figli, oltre a Tiziana, c'era Patrizia, la più grande scomparsa nel 1999, poi Maurizio e Massimo, i due gemelli che tante patrtite hanno visto a Tor di Quinto, considerato che spesso accompagnavano il papà agli allenamenti. Maurizio, anche lui se ne andò nel 2011, mentre tre anni più tardi fu il turno di mamma Lina, moglie di Tommaso, una donna dolcissima. Ora un'altra notizia brutta che tocca il cuore di tutti i laziali, con la morte di Tiziana. Un dolore immenso per Massimo Maestrelli, l'ultimo dei fratelli di una famiglia meravigliosa che ha legato per sempre il proprio nome a quello della Lazio.