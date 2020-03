© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tutta la giornata di ieri il suo telefono è rimasto spento o suonava occupato. Una giornata di lavoro intensissima per il presidente Claudio Lotito in costante contatto con gli altri suoi colleghi, e con i presidenti di Figc e Lega, Gravina e Dal Pino per dare una mano a risolvere un caos incredibile. E’ rimasto in silenzio, nel senso che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma nelle stanze sono risuonate forte le sue urla. Furioso per lo slittamento della gara scudetto tra Juventus e Inter. E al di là di quello che dicono le voci di corridoio Lotito avrebbe voluto che si giocasse. Invece ha vinto la linea del suo rivale politico e ora anche nella lotta tricolore Andrea Agnelli. I ben informati raccontano di un Lotito che in Lega ha chiamato a raccolta i suoi sodali tra cui l’altro consigliere Marotta per spingere tutti a remare nella direzione soluzione. Anche perché nel polverone è finito Paolo Dal Pino, neo presidente di Lega di cui lui è stato grande sponsor. Non solo Allegri perché il patron biancoceleste ha dovuto fronteggiare anche gli attacchi frontali dell’Atalanta. Una battaglia che va avanti dalla finale di coppa Italia della scorsa stagione e che si è riaccesa proprio in questi giorni.QUERELLE CON PERCASSIIl patron Percassi aveva chiesto di poter anticipare a venerdì 6 per avere un giorno in più di recupero in vista del ritorno degli ottavi di Champions. Secco no di Lotito che si sta giocando lo scudetto e soprattutto voleva tutelare i propri tifosi che evidentemente di venerdì avrebbero avuto più problemi ad andare a Bergamo. Ieri, dopo il 7-2 al Lecce è arrivata anche la frecciata del tecnico dei bergamaschi Gasperini: «Se la Lazio vuole giochiamo di lunedì sera... Poi il martedì andiamo a giocare in Spagna». Ma gli eventi superano gli eventi. E così prima è arrivata la proroga fino all’8 del decreto per cui Atalanta-Lazio si giocherebbe a porte chiuse. Poi il no dei nerazzurri che per la par condicio chiedevano il rinvio del turno. E infine la proposta che però deve ancora trovare l’ufficialità di slittare l’intera ventisettesima giornata e recuperare in quelle date le gare non giocate ieri. Dunque Atalanta e Lazio riposerebbero. Una manna per entrambe. I nerazzurri per avere più energie per strappare il pass per i quarti e i biancocelesti per recuperare gli infortunati e gli acciaccati (vedi Luis Alberto). Il calendario della Lazio, già libero di impegni non aggraverebbe ma avrebbe soltanto un neo nella coda. Ossia, se questo scenario dovesse essere confermato, i biancocelesti dovrebbero giocare un turno settimanale in più visto che il torneo deve obbligatoriamente finire il 24 maggio. Questo perché la Uefa impone che l’Olimpico venga liberato il 18 per i lavori di allestimento e ammodernamento in vista dell’Europeo che inizia il 12 giugno. Al di là di questo la Lazio sarebbe favorita in questa corsa al titolo rispetto alla Juve e all’Inter che vedrebbero i loro calendari comunque intasati di gare. I biancocelesti, invece, senza coppe continuerebbero a giocare una sola volta a settimana e con il vantaggio che ora sono gli altri a doverla rincorrere.