L’inizio e la fine. A Bergamo i cattivi presagi della vigilia diventano ferite. Dopo 116 giorni di quarantena, c’erano le incognite della resistenza della Lazio e della sua condizione. I biancocelesti partono a mille, ma poi crollano come macerie. E Inzaghi in panchina non ha i cambi per invertire la sorte. La sconfitta così diventa inevitabile e il cerchio si chiude malamente. Dall’Atalanta all’Atalanta, dalla rinascita alla caduta che può valere un tricolore. Pure Inzaghi lo ammette: «Ora per lo scudetto diventa difficile». E’ normale a - 4 dalla Juve, anche se conforta un meraviglioso precedente. Perché se la Lazio sogna di ripetere un’impresa 20 anni dopo l’ultima volta, allora è giusto riallacciarsi alla storia: stessi punti di distacco dalla Vecchia Signora a 11 turni dalla fine del campionato (a 18 squadre) del 2000. Allora i ragazzi di Eriksson (a 46 punti contro 50) riuscirono a superare la corazzata bianconera all’ultima giornata con l’aiuto del meraviglioso diluvio di Perugia. Guai dunque a perdere la speranza, anche se all’orizzonte è pieno di nubi in vista della Fiorentina. Ciò che più preoccupa adesso sono le gare ravvicinate, i tanti infortuni e la ristrettezza della rosa. Da ieri pomeriggio però Inzaghi si rimbocca le maniche e lavora. Breve discorso alla squadra, bisogna cancellare subito la falsa ripartenza.FORMANon si è chiuso un ciclo con l’Atalanta. Poco importa che in un sol colpo siano crollati 21 risultati utili consecutivi e – con i tre gol subiti – la miglior (passata nella mani della Juve) difesa. La Lazio non teme nessun contraccolpo psicologico, ma piuttosto il tempo ridotto per ritrovare la forma. Anche perché, dopo la prima gara a Bergamo, Inzaghi deve fare una conta ancora più selettiva. Luis Alberto ha giocato affaticato, hanno chiesto la sostituzione per lo stesso motivo Radu e Correa. La loro situazione non preoccupa, ma è chiaro che a questo punto ripartano domani dalla panchina. Al loro posto Caicedo con Immobile e Bastos con Acerbi e Patric (Luiz Felipe ai box) in difesa. Pure la situazione (Jony e Lazzari) sulle fasce rimane obbligata, con Marusic anche ieri assente alla seduta. Lulic è out, così è stato forzato persino il rientro di un appesantito Lukaku, sette mesi dopo (non giocava dal 25 novembre) l’ultima volta.MEDIANAA Formello polemizzano sui match serali della nuova serie A: «Scendere in campo alle 21:45 è un autentico disastro dal punto di vista fisico – tuona il responsabile sanitario Pulcini – e mi auguro che l’Aia ne prenda coscienza e anticipi prima». Si giocherà allo stesso orario intanto domani con la Fiorentina. E a preoccupare adesso in assoluto è la mediana. E’ stato consigliato un riposo di tre settimane a Leiva: proverà a far prima, ma il ginocchio si gonfia. Meno grave del previsto l’infortunio di Cataldi, si è stirata solo una parte del legamento della caviglia: si cercherà di recuperarlo almeno col Torino, ma niente Fiorentina. La Lazio però non riesce a reggere match così ravvicinati con questa rosa, lo si era visto già in Europa: Parolo resta la sola scelta in regia, André Anderson unico cambio in panchina. Senza contare cinque giocatori (Acerbi, Cataldi, Immobile, Caicedo, Lazzari) in diffida. Non fa proprio al caso della Lazio questa mini-lega, così la rincorsa alla Juve è in salita.