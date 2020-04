© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pit stop d’assestamento, approfittando del campionato bloccato. Conviveva da quattro mesi con un forte dolore al menisco esterno destro, ieri mattina Leiva si è finalmente operato. La Lazio sminuisce così la faccenda – inizialmente tenuta in gran segreto - nel suo comunicato: «L’atleta è stato visitato e trattato per un risentimento al ginocchio». Detto così, sembrerebbe quasi una semplice infiltrazione per risolvere il problema del mediano. Invece dovrà stare un mese fermo, ma potrebbe comunque tornare in campo per la teorica ripresa della Serie A il 20 maggio. S’è aspettato un po’ prima di procedere, proprio per capire sino a quando si sarebbe protratta la prima proroga (con lo stop agli allenamenti) del Governo. A gennaio Lucas aveva deciso di stringere i denti sino a fine campionato, a inizio giugno l’atto era già programmato. Il Coronavirus ha sconvolto e anticipato – anche per riprendere le prossime 12 giornate restanti al meglio – ogni piano. E’ stata fatta una pulizia della cartilagine in artroscopia dal dottor Adriani, braccio destro di Mariani, consigliato a Lucas dallo specialista brasiliano che 8 anni fa (ai tempi del Liverpool) si era occupato del suo brutto infortunio all’altro ginocchio, quello sinistro. Nessuna sfiducia nei confronti del medico della Lazio Rodia, che già lo aveva operato alla mano. Semplicemente, una settimana fa, Leiva voleva tornare in patria per sottoporsi a questo tipo d’intervento, ma il connazionale ortopedico di fiducia lo ha scoraggiato. Sarebbe stato tutto più complicato: il viaggio, il periodo di quarantena prima dell’operazione e poi altri 14 giorni richiuso a Roma al ritorno.Intervento in Paideia perfettamente riuscito, adesso avanti con la riabilitazione per bruciare le tappe del recupero. Una parte dipenderà da Leiva, l’altra da questo momento buio. Perché Lucas potrebbe rivedere la luce (come capitan Lulic guarito) prima del previsto, ma poi l’emergenza Coronavirus potrebbe rimandare comunque il suo rientro. Non c’è certezza infatti sul futuro. Anche per questo la Lazio ha deciso insieme al centrocampista di sciogliere questo nodo anzitempo. Fosse stata ancora impegnata nella corsa scudetto, non c’avrebbe pensato un attimo a fermare così il suo perno. Anche questo (come il taglio degli stipendi juventino) fa pensare al peggio sulla ripartenza del campionato. Adesso pure Lotito ha capito che potrebbe essere prolungato ben oltre il 13 aprile il decreto con le nuove restrizioni sul calcio.Ad ogni modo vuole farsi trovare pronto in caso contrario. Ieri il presidente era a Formello dove vengono sanificate di continuo le stanze dei giocatori e dello staff in vista di un eventuale ritiro. Venerdì in Lega Lotito non ha litigato con nessuno, si è mostrato persino diplomatico, ma non s’arrende né alla cancellazione del suo sogno scudetto né al conseguente collasso economico del pallone italiano. La Lazio non lo ha previsto nel suo bilancio e come Leiva non ha intenzione di finire in ginocchio.