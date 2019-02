Lazio, scatta l’allerta hooligans per la sfida con il Siviglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allerta per Lazio-Siviglia. Nella capitale, nel giorno di San Valentino, quando si giocherà la sfida d’andata d’Europa League, è previsto l’arrivo di oltre quattromila tifosi spagnoli al seguito della squadra andalusa. Tra questi, avvertono le forze dell’ordine spagnole, c’è però il forte rischio che ci siano anche le frange più estreme del tifo andaluso. La più temibile è la Biris Norte, la parte più estrema e politicizzata del tifo del Siviglia, molto conosciuta in Spagna per essere uno dei gruppi ultras più violenti della penisola iberica. I tifosi della Juve ne sanno qualcosa, visto che nel 2016 ci furono agguati e scontri durissimi tra le due tifoserie. Si considerano dei veri e propri “hooligans di sinistra e antifascisti” dell’era moderna; ma, quello che più preoccupa, è l’antipatia che nutrono nei confronti del tifo laziale e della Curva Nord. L’attesa per la gara è spasmodica anche per questo motivo. Basti pensare che il 23 agosto del 2018, prima della sfida di campionato tra Siviglia e Villarreal, i tifosi andalusi diramarono un comunicato invitando le donne ad occupare tutte le prime file del “Gol Norte”, il settore che occupano allo stadio Pizjuan di Siviglia. Una nota, quella degli ultras della Biris Norte, in completa antitesi rispetto a quella che fecero i ragazzi della Nord prima di Lazio-Napoli. Le forze dell’ordine italiane e spagnole sono già da tempo in contatto e monitoreranno la situazione giorno per giorno.