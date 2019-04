Acerbi, all'Olimpico la partita del "mi ritorni in mente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amarcord e incroci particolari. Acerbi ritrova il “suo” Sassuolo, ma anche per l’ambiente laziale la sfida di domenica, in un certo senso, è speciale. Quasi una ricorrenza. Cinque anni fa Lazio-Sassuolo rappresentò il punto massimo della contestazione dei tifosi nei confronti della società, adesso invece, dopo cinque campionati l’atmosfera attorno alla squadra e al club è completamente opposta. Ribaltata. Nel 2014 imperversavano striscioni e cori contro Lotito, ora invece il tifo biancoceleste è compatto e la gara con la formazione emiliana può sancire il rilancio per la Champions. Da “Libera la Lazio”, lo slogan principale dell’epoca per contestare Lotito, a “Tutti uniti per la Champions”. Il segno che i tempi sono radicalmente cambiati. In quella partita di cinque anni fa all’Olimpico, Acerbi, appena approdato dal Chievo, non era presente perché infortunato, ma poi con la maglia del Sassuolo ha passato cinque anni indimenticabili. Domani il difensore laziale sarà emozionato come è già accaduto all’andata, rivedrà vecchi amici ed ex compagni. Al fischio d’inizio però tutto passerà e si metterà a guidare la difesa come ha sempre fatto in questa stagione. Un punto di riferimento importante per la retroguardia. E non è forse un caso che calciatori come Patric e Bastos, quasi ai margini fino a qualche mese fa, anche grazie alla presenze di Acerbi si siano ritrovati e un po’ rigenerati.L’INIZIATIVAMa la sfida col Sassuolo sarà importante pure per una bella iniziativa della Lazio che, per l’occasione, ha invitato i bambini di Divertitempo (www.divertitempo.it), una onlus che ha come principale obiettivo progetti di inclusione tra bambini con disabilità e bambini normodotati. Un progetto che sta riscuotendo successo e che la società laziale ha sposato in pieno.