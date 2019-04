Lazio, le pagelle: Radu impresentabile, Marusic è maldestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce bene sull’unico contropiede nel primo tempo. Non può nulla sul tapin di Rogerio né a tu per tu con Berardi. Incolpevole.E’ diligente, si lancia in avanti, ma viene poco considerato. Eppure è lui a conquistare il penalty con un cross. Liscia però il tiro di Lirola. Impacciato.Pronti via Consigli vola su un suo colpo di testa, poi fa l’ordinaria amministrazione in difesa. Vaga in area sul gol preso. Ex.Rinvia maldestramente sui piedi di Lirola, anche sul raddoppio abbandona su Berardi la marcatura. Non basta un bel cross in attaco per Milinkovic. Distratto.Inizia con un bel cross per Immobile, poi scende più volte. E’ propositivo, ma spesso sbaglia e si fa anticipare da Rogerio. Maldestro.S’inserisce bene, ma quando calcia o la prende di testa è sempre impreciso. Esce col fiato corto dopo tanto riposo. Vecchietto.Manovra con facilità, calcia alto da fuori area, ma è due all’ora la sua regia. E non fa nulla quando un avversario gli scappa. Lento.Prova a inventare qualcosa, ma è prevedibile e talvolta pure inutilmente lezioso. Sfiora il palo con un colpo da biliardo. Appannato.Spinge sulla fascia, ma ha poca inventiva e s’addormenta. Si fa passare facilmente da Boga sull’azione del gol. Segna nel recupero. Affaticato.Prova un tiro senza pretese dalla distanza. Fa un bel lavoro sporco sulle sponde e gli inserimenti, ma nulla di più. Gregario.Sfiora il gol soltanto su un rimpallo, poi finalmente lo trova dal dischetto. Ma si divora il raddoppio a giro e un altro per fortuna in fuorigioco. Tardivo il tiro-cross per Lulic. Nervoso.Entra e impegna subito Consigli con un tiro dalla distanza. Fa un assist al bacio per Immobile in area. Spaccapartita.Prova a inventarsi un altro gol come a San Siro con una capocciata, Consigli vola e gli nega la gioia. Sfortunato.Fa turnover, ma la sua Lazio non riesce comunque a trovare nuove alternative di gioco. Ferrara non è servita da insegnamento. Cocciuto.Difficile giudicare il contatto Demiral-Immobile in area. Concede il rigore con l’aiuto del Var per il braccio di Locatelli. Impaurito.