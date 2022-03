Biglietti Lazio-Sassuolo, la scelta della società e la reazione dei tifosi

La Lazio ha messo in vendita i biglietti per la prossima partita di campionato contro il Sassuolo. I tifosi aspettavano questa notizia soprattutto dopo la sconfitta contro la Roma. "La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di venerdi 25 marzo saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Lazio-Sassuolo in programma sabato 2 aprile alle 18:00". Ecco il costo dei tagliandi secondo quanto deciso dalla Lazio.

APPROFONDIMENTI CALCIO Calciomercato Lazio, vertice Sarri-Tare: intesa su Emerson

Biglietti Lazio-Sassuolo, il costo dei tagliandi

La vendita sarà libera per tutti da subito (chi non lo avesse già utilizzato, comunica la Lazio, potrà scontare il costo deltagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket)

Date e orari della vendita: dalle ore 16:00 di venerdi 25 marzo fino alle ore 18:00 di sabato 2 aprile.

Positive le reazioni sui social alla scelta di abbassare i prezzi da parte della Lazio. Molti i commenti che "tirano un sospiro di sollievo", c'era infatti il timore che prezzi troppo alti non avrebbero consentito ai tifosi di riunirsi allo stadio per caricare la squadra in vista di questo finale di stagione.