Lazio, Sarri torna a dirigere la tattica: non si allenano Patric, Luis Alberto e Immobile

Cambio di programma in questa ultima settimana di lavoro a Formello. Il gran caldo della Capitale (oltre 20 °C) ha spinto Sarri a spostare di due ore l’orario delle ultime sedute di questa stagione. Il Comandante è tornato molto carico sul campo centrale. La sua Lazio avrà di fronte l’ultimo ostacolo del campionato, l’Hellas Verona, e come minimo il Comandante vorrà chiudere in bellezza certificando anche il quinto posto davanti ai rivali cittadini della Roma. A farlo intuire è stato lui stesso dopo il pari all’Allianz Stadium: «Rappresento un popolo e gli devo rispetto».

APPROFONDIMENTI LA NOVITÀ Marcos Antonio, il nuovo play per la Lazio di Sarri: la... IL MERCATO Marcos Antonio, sprint Lazio: il brasiliano dello Shakhtar a un...

Lazio, obiettivo quinto posto mentre sono già iniziati i primi movimenti per la prossima stagione

Rispetto che il tecnico pretenderà perciò anche dai suoi calciatori per i tanti tifosi che si riverseranno all’Olimpico e anche per la stagione che tra tanti alti e bassi sta volgendo al termine. La qualificazione in Europa League ha generato grande entusiasmo nell’ambiente ed evidentemente anche nel presidente Lotito che, in antitesi col passato, ha già dato il via libera al ds Tare per chiudere la prima operazione di mercato. Marcos Antonio sarà il regista del futuro al posto di Leiva e stavolta il pollice insù è arrivato anche da Sarri nonostante nella lista dei desideri ci fossero Maxime Lopez del Sassuolo e Vitinha del Porto. Giusto anche andare incontro alle esigenze societarie, negli ultimi incontri tra il Comandante e il presidente si è parlato proprio di questo con buona «unità di intenti» citando il tecnico.

Lazio, le prime prove tattiche anti Verona: attesa per Immobile, non si vede Luis Alberto

Quest’ultimo oggi ha iniziato la preparazione alla sfida contro l’Hellas Verona. Assente in gruppo ovviamente Immobile. L’attaccante biancoceleste sta proseguendo il percorso di recupero dopo i problemi alla caviglia destra emersi contro la Sampdoria. Giorno dopo giorno, compreso ieri nonostante il risposo della squadra, il capitano sta continuando a lavorare per esserci nell’ultimo match stagionale col club capitolino. Domani sono attese novità a tal proposito. Intanto sul campo Fersini largo alle prime prove tattiche anti Verona. Sabato non ci sarà sicuramente lo squalificato Patric, oggi assente. Al suo posto dovrebbe toccare a Luiz Felipe, all’ultimo match all’Olimpico in maglia biancoceleste così come Strakosha e Leiva. Quest’ultimo potrebbe infatti avere la meglio su Cataldi per un’ultima passerella d’onore da titolare. Negli altri ruoli difficilmente ci saranno sorprese, sempre in attesa di capire le condizioni di Immobile. Intanto nel pomeriggio odierno non si è visto in gruppo nemmeno Luis Alberto. Sarri ha aggregato Marinacci, Bertini e Crespi dalla Primavera.