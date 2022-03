Giovedì 24 Marzo 2022, 18:46

Lunghi colloqui a Formello e i protagonisti sono abbastanza insoliti. Si tratta di Sarri e Tare, ieri insieme dopo la seduta per programmare interventi futuri sul mercato e oggi a parlottare per più di un quarto d’ora a bordocampo durante la prima fase dell’allenamento. Probabilmente sta iniziando veramente il disgelo tra le parti. Sarebbe fondamentale per una Lazio che già ora è costretta a muoversi per rifondare una rosa che tra qualche mese perderà almeno quattro calciatori titolari o quasi.

Lazio, Sarri e Tare a colloquio durante l'allenamento. L'ex Mauri a Formello

Una volta terminato il discorso con Tare, Sarri ha osservato l'allenamento della squadra da vicino mentre il ds è rimasto a seguirla fuori dal rettangolo verde. Prima in una fase di forza e poi in alcune esercitazioni tecniche seguite da una partita conclusiva a campo ridotto. Questo il programma sotto gli occhi dell'ex capitano Stefano Mauri. Proseguono gli allenamenti nel Lazio Training Center mentre da qui a stasera saranno impegnati i primi biancocelesti partiti con le rispettive Nazionali. Tra chi scenderà in campo e chi invece no, stasera toccherà a Immobile, Acerbi, Zaccagni e Luiz Felipe con l’Italia, Milinkovic e Kamenovic rispettivamente con Serbia e Serbia u21 e Marusic col Montenegro. Chiuderanno l’appello nei prossimi giorni Strakosha e Hysaj con l’Albania, Cabral con Capo Verde e Romero con l’Argentina u20 sognando la Selección di Scaloni.

Lazio, Cataldi gestito mentre Radu procede verso il rientro

Tornando a ciò che ha detto Formello, Sarri continua a lavorare con i pochi intimi rimasti nel centro sportivo. Bisognerà attendere per la tattica e anche per la ramanzina post derby. Il Comandante riavrà il gruppo al completo dalla prossima settimana. Domani è prevista una seduta mattutina seguita da due giorni di riposo nel weekend. La squadra tornerà in campo lunedì quando insieme al gruppo sarà atteso di nuovo Cataldi, oggi assente e ieri uscito acciaccato dal campo. Lunedì che potrebbe essere determinante anche per Radu. Il veterano romeno è in netto miglioramento, questo fine settimana lavorerà ancora nelle strutture di Formello, ma non è da escludere che dall'inizio della prossima possa tornare a correre. Buona notizia per Sarri che però difficilmente potrà schierarlo col Sassuolo. Scongiurato uno stop molto lungo per il classe '86.