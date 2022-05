Lazio, Sarri studia l'assetto anti Samp per tornare a vincere all'Olimpico: Pedro e Cabral unici assenti

Volge al termine un’altra seduta di avvicinamento alla Sampdoria per la Lazio. I biancocelesti saranno chiamati a confermare i tre punti fatti al Picco e soprattutto invertire il trend allo stadio Olimpico. Al momento è stata superata quota 20mila spettatori per sabato sera, ma la sensazione è che il numero possa crescere oltre i 30mila. Servirà una spinta importante anche dai tifosi biancocelesti per proseguire la corsa all’Europa League e migliorare uno score casalingo decisamente peggiorato nel 2022. Mentre nel girone di andata il club capitolino era a livello dell’Inter, col nuovo anno sono arrivate solamente 3 vittorie con lo slittamento al settimo posto tra le squadre col miglior rendimento tra le mura amiche.

Lazio, prove tattiche anti Sampdoria sotto gli occhi di Sarri. Assenti Pedro e Cabral

Invertire il trend casalingo e proseguire con i tre punti come fatto con lo Spezia. Sarà questo l’imperativo per la squadra di Sarri, oggi ritrovatasi sul campo Fersini di Formello alle ore 15:40 circa. Classica seduta di antivigilia con torello, rapidità, prove tattiche e palle inattive. Questo il programma odierno col quale i biancocelesti hanno continuato la preparazione alla sfida contro la Samp nella quale non sono previste grandi sorprese. In difesa l’unico dubbio risiede su chi affiancherà Acerbi. A contendersi il posto saranno Patric e Luiz Felipe con lo spagnolo ancora in vantaggio sull’italo-brasiliano. A centrocampo invece dopo l’esclusione del Picco difficilmente non torneranno dal 1’ Leiva e Luis Alberto a scapito di Cataldi e Basic. Scelte sempre forzate in attacco dove toccherà ancora a Felipe Anderson e Zaccagni agire ai lati di Immobile. Intanto altro forfait all’orizzonte per Pedro, il quarto di fila. L’esterno spagnolo almeno fino alla fine di questa settimana lavorerà in palestra, poi proverà a tornare a disposizione per la sfida con la Juventus, ma non sarà così scontato rivederlo presto in gruppo. Niente allenamento quest’oggi anche per Cabral, alle prese con qualche acciacco. Al suo posto è stato aggregato il giovane Crespi della Primavera.