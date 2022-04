Giovedì 21 Aprile 2022, 19:11

Un pomeriggio che potenzialmente sembrava acuire le preoccupazioni in vista del Milan per la Lazio in realtà ha evidenziato risvolti positivi. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo biancoceleste dalle ore 15:30 per quello che è stato il primo allenamento tattico della settimana in ottica rossoneri e a quanto pare l'ultimo a ranghi ridotti.

Lazio: Luiz Felipe e Adamonis in gruppo, Reina no. Aggregati in 8 dalla Primavera

Stando ciò che si è visto sul manto erboso centrale del Lazio Training Center le uniche due novità in gruppo sono state Luiz Felipe (ieri rientrato con un lavoro differenziato) e Adamonis, mentre alla lista degli assenti si è aggiunto Reina. Un elenco ancora lungo che ha costretto Sarri ad aggregare otto elementi della Primavera. Dai due giovani portieri Furlanetto e Moretti ai difensori Pollini, Adeagbo e Marinacci. Per rimpinguare il centrocampo sono stati chiamati capitan Bertini e Ferro, mentre in attacco è stato scelto Mancino. Questi i ragazzi dell’under 19 che sotto gli occhi del proprio tecnico Calori hanno partecipato alla seduta della prima squadra. Torello, rapidità e due 4-3-3 contrapposti per le prove tattiche, questo il programma odierno dei biancocelesti.

Sarri sorride: previsti quasi tutti rientri per domani. Patric e Pedro accelerano

Mentre questi ultimi si sono allenati sul campo centrale di Formello, in due sono sbucati al Fersini. Si è trattato di Patric e Pedro. I due spagnoli hanno svolto un lavoro differenziato con e senza pallone confermando le buone sensazioni dei giorni scorsi. Da domani potrebbero infatti essere aggregati al resto del gruppo. Come anticipato, Reina si è aggiunto alla lista degli assenti, anch’egli per dei sintomi influenzali. Stando però a quanto si è visto dal Lazio Training Center in realtà il portiere è quasi l’unico ai box in questo momento. L’altro è Radu, ancora non al meglio. Strakosha, Marusic, Milinkovic, Cataldi e Raul Moro invece dopo tre forfait di fila oggi si sono allenati in palestra e per domani sono attesi in gruppo. Nonostante un pomeriggio uggioso con qualche goccia di pioggia sembra tornare il sereno nel centro sportivo di Formello.