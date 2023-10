Lazio, tutto pronto per la ripresa. Sarri già pensa al Sassuolo e spunta un altro bonus per Castellanos

Tutto pronto per la ripresa a Formello. La Lazio dopo due giorni di riposo si ritroverà nel proprio centro sportivo per riprendere le operazioni. Dopo il ko con il Milan i biancocelesti si sono risollevati con due vittorie fondamentali con Celtic e Atalanta, ma ora l'obiettivo sarà continuare con questo trend evitando l'altalena di risultati di questo inizio di 2023-24. Sarri, sulle furie per la squalifica e l'ammenda comminate dal Giudice Sportivo, già da oggi inizierà a ragionare sulla sfida contro il Sassuolo studiando tatticamente la squadra di Dionisi.

Lazio, Immobile da valutare e spunta un altro bonus per Castellanos

Il Comandante spera di arrivare alla ripartenza post Nazionali con tutti a disposizione. In primis bisognerà valutare le condizioni di Immobile, affaticato ma comunque senza lesione al flessore della coscia destra. Se tutto andrà secondo i piani Ciro sarà a disposizione per la sfida del Mapei Stadium, ma in caso contrario Sarri non avrà di certo timore a schierare Castellanos di nuovo dal 1'. Il Taty contro l'Atalanta ha sbloccato il contro personale iniziando la scalata verso una doppia cifra che farebbe scattare il primo dei tanti bonus per lui. Da contratto infatti ne è previsto uno a 10 gol, un altro a 20, ma a sopresa ne scatterà un terzo in caso di 10 assist, un'altra specialità nella quale l'argentino sa mettersi in mostra come dimostrato per il 3-2 di Vecino di domenica scorsa.

Lazio, sospiro di sollievo per Immobile: ecco la situazione degli acciaccati per Sarri

Da Provedel a Luis Alberto e Zaccagni

L'appuntamento per il ritrovo odierno è fissato alle 16 a Formello e subito dopo si scenderà in campo. Difficilmente si vedranno i tre acciaccati Immobile, Zaccagni e lo stesso Provedel, con questi ultimi due che sono stati costretti a rifiutare la convocazione di Spalletti con l'Italia. Non dovrebbero esserci grandi timori invece per l'affaticamento agli adduttori di Luis Alberto. Entro la fine della settimana aumenteranno gradualmente i ritmi per arrivare al massimo alla prossima, quando si entrerà nel vivo della preparazione tattica del match con il Sassuolo e si rivedranno anche Marusic, Hysaj e Vecino, partiti per giocare con le rispettive Nazionali.