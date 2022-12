Lazio: Sarri ritrova Pedro, ma ancora non si allenano Luis Alberto e Cataldi. Domani ultima seduta dell'anno

Altro allenamento terminato in casa Lazio, stavolta doppio. A due giorni dalla fine del 2022, per i biancocelesti continua la preparazione alla prossima sfida a Formello. Sarri giorno dopo giorno prosegue con lo studio tattico del Lecce pretendendo dai suoi sempre la massima concentrazione. L’attitudine mostrata durante tutto il mese di dicembre ha convinto molto il tecnico, che ora però vorrà vedere i risultati anche al primo impegno ufficiale del nuovo anno.

Luis Alberto e Cataldi ancora assenti

In primis Sarri spera di avere tutto il gruppo al completo, anche perché da dopo le vacanze di Natale non lo ha mai avuto a disposizione. Finora Luis Alberto ha saltato tutti gli allenamenti in squadra, compresi quelli di oggi. Così come ieri, il Mago ha svolto una doppia seduta tra terapie e lavoro in palestra. Il ginocchio sinistro gli dà ancora problemi, ecco perché il suo rientro con i compagni è previsto alla ripresa nel 2023 con le quotazioni per una presenza col Lecce sempre più basse. Chi invece sarebbe dovuto tornare oggi è Cataldi, ma anche il regista alla fine è rimasto ai box. I fastidi alla schiena non lo mollano, così in mattinata si è allenato in piscina e nel pomeriggio, come Luis Alberto, ha alternato le terapie alla palestra.

Lazio, doppia seduta: Sarri recupera Pedro

Almeno c’è stata una notizia positiva per Sarri rispetto a ieri. Il Comandante ha infatti potuto riabbracciare subito il fido Pedro. Out per un permesso dovuto a motivi familiari, il campione del Mondo spagnolo oggi si è rivisto subito a Formello. In mattinata la squadra è stata divisa per reparti, mentre nel pomeriggio oltre alla forza e alla rapidità è stato applicato quanto fatto qualche ora prima attraverso delle partite tattiche a campo ridotto. Per sopperire alle assenze sono stati aggregati dalla Primavera i giovani Coulibaly e Napolitano. L’ultimo allenamento dell’anno sarà domani mattina.