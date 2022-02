Lazio, la Curva Nord annuncia la constestazione dopodomani a Formello

La delusione per l'ennesimo mercato improvvisato produce il suo effetto immediato il giorno dopo. La Curva Nord annuncia la contestazione alla società, dando appuntamento dopodomani pomeriggio a Formello: «Ora basta, chi ha veramente a cuore la Lazio lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13 fuori dai cancelli del centro sportivo per gridare tutto il nostro disprezzo verso una società che se ne frega dei propri tifosi. A partire dal caro biglietti, fino alla campagna di indebolimento di questo mercato d'inverno», si legge nel comunicato.

Luiz Felipe recuperato

Mentre extra campo si attende anche lo sbarco nella Capitale di Jovane Cabral, a Formello la Lazio ha completato una doppia seduta. In seguito alla ripresa di ieri prettamente tecnica, quest’oggi com’era prevedibile Sarri ha iniziato a lavorare tatticamente in ottica Fiorentina. Come sempre accade in occasione delle doppie sedute il tecnico biancoceleste in mattinata ha diviso la squadra per reparti, mentre nel pomeriggio è stato applicato con una partita a campo ridotto quanto appreso in mattinata.

Lazio, Luiz Felipe e Immobile in campo. Continua l’attesa per Pedro e Acerbi

Come anticipato nella giornata di ieri, quest’oggi il Comandante avrebbe avuto di nuovo a disposizione Luiz Felipe e così è stato. Archiviata la settimana di riposo dall’affaticamento muscolare, il difensore italo-brasiliano si può considerare completamente recuperato dopo i due allenamenti svolti oggi. Ottima notizia per Sarri che a Firenze dovrà ancora fare a meno di Acerbi. Il centrale prosegue il percorso di recupero dalla ricaduta al flessore della coscia sinistra. Al momento il suo rientro è previsto tra il Bologna e l’andata col Porto in Europa League. Tornerà prima Pedro. La riabilitazione dell’esterno canario dopo lo stiramento al muscolo soleo della gamba destra procede molto bene. Un timido tentativo di metterlo a disposizione per il Franchi verrà fatto, ma è molto più probabile un rientro tra il Milan in Coppa Italia e il Bologna in campionato. Per ora sta alternando il lavoro in palestra con quello sul campo. Pericolo scampato invece per Immobile. Il bomber biancoceleste ieri è stato costretto a lasciare il campo per un piccolo trauma al ginocchio, ma oggi ha svolto senza alcun problema entrambe le sedute. Prima giornata di allenamenti da tesserato per Kamenovic, mentre ancora non si è visto in gruppo Akpa Akpro. L’ivoriano continua il lavoro personalizzato per riprendere la forma e il tono muscolare in seguito al mese di stop per il Covid e la conseguente polmonite.