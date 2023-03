Lazio, Sarri prosegue con la tattica: ritrova Pedro, ma in tanti vengono gestiti. Si ferma Patric, ma non preoccupa

Nonostante si è solo al secondo giorno di allenamento durante la sosta Nazionali, la Lazio ha già il Monza nel mirino. Per Sarri sarà vietato mettersi comodi dopo la seconda vittoria stagionale nel derby valsa la seconda posizione in classifica. La sua squadra sta girando al meglio in campionato, per questo per il tecnico sarà fondamentale resettare quanto fatto e pensare solo al prossimo impegno. Ecco perché, dopo i due giorni di riposo, già da ieri il Comandante ha ricominciato a premere sulla tattica, oggi ancora di più.

Lazio, le ultime dal centro sportivo di Formello

Appuntamento poco prima delle 16 in campo a Formello, con un gruppo praticamente misto tra prima squadra e Primavera. Aggregati il portiere Renzetti, i difensori Floriani Mussolini, Ruggeri e Cesari. Poi il centrocampista Napolitano e la punta Balde. Presenze determinanti per permettere la partita tattica nel centro sportivo oggi pomeriggio. Rispetto a ieri Sarri ha ritrovato in gruppo Pedro, ma ha perso Patric, anche se lo spagnolo non preoccupa. Prosegue poi la gestione per Casale e Provedel (stamattina protagonista de "La Lazio nelle scuole"). Niente allenamento infine nemmeno per il terzo portiere Adamonis, mentre per Immobile continua la fase di riabilitazione che dovrebbe concludersi martedì col rientro in gruppo. La seduta odierna della squadra è terminata con un lavoro atletico diviso tra chi ha giocato di più e chi meno nell'ultimo periodo. Domani è prevista una doppia seduta.