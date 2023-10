Lazio, Sarri e quella frase sul futuro: dal nostro inviato Alberto Abbate

Martedì 31 Ottobre 2023, 13:34

Il futuro di Sarri come allenatore della Lazio è, per citare Tony Brando, ancora "argomento di discussione". Durante una conversazione al termine di Lazio-Fiorentina con il cantante e appassionato tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso, Sarri ha espresso la speranza di poter rimanere a lungo nella squadra e di dare il massimo per i tifosi. Ma attualmente qual è la situazione tra Sarri e Lotito? Ecco il punto del nostro inviato Alberto Abbate.