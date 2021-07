Lazio, Sarri su Mourinho: «Simpatico, ha vinto più di me»

Venerdì 9 Luglio 2021, 15:17

Dopo la presentazione del nuovo allenatore della Roma, oggi è la volta del nuovo tecnico biancoceleste. E Maurizio Sarri durante la conferenza stampa al centro sportivo di Formello ha parlato anche di lui, del collega giallorosso appena arrivato in Italia: "Io questo grande dualismo con Mourinho non riesco a vederlo. L'ho conosciuto ed è un bel personaggio, a me rimane simpatico".

Ne riconosce i meriti, dunque, Maurizio Sarri: «è uno che ha vinto più di me» dice in conferenza. Ma questo, precisa, non conta nulla. Nel derby infatti la sua Lazio non farà di tutto, «farà di più». Ecco il video con le sue dichiarazioni su José Mourinho.