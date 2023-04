Lazio, Sarri punta l'Inter per l'allungo Champions e sogna di sfatare il tabù San Siro con la 150esima vittoria in Serie A

Braccia conserte, pronto a correggere ogni piccola sbavatura. È un Sarri concentrato al massimo quello che si sta vedendo a Formello negli ultimi giorni. Contro l’Inter la sua Lazio si giocherà tanto in vista della corsa Champions e per questo motivo per il tecnico non saranno ammessi cali dopo l’inaspettato ko interno col Torino. Uscire indenni da San Siro sarebbe l’ennesimo segnale forte di una stagione da incorniciare finora in campionato, ma allo stesso tempo avrebbe pure una doppia valenza.

Lazio, Sarri sogna la 150 ͣ vittoria in Serie A

Sarri prima delle partite si mette a guardare il giusto i possibili record, ma intanto con tre punti domenica raggiungerebbe un traguardo importante come le 150 vittorie da allenatore in Serie A. Questo alla 260 ͣ gara ufficiale e contro il suo predecessore alla Lazio, Simone Inzaghi, che ha appena tagliato lo stesso traguardo, ma alla partita numero 266. Motivo in più per puntare al bottino pieno che significherebbe anche allungo al secondo posto in classifica.

Lazio, doppia seduta tattica in ottica Inter. Cataldi sul rinnovo: «Continuare qui era sia un sogno sia un obiettivo»

Tabù San Siro da sfatare per la corsa Champions

Non è finita qui però. Con una prestazione sopra le righe contro l’Inter, Sarri sfaterebbe anche il tabù San Siro. Da quando è arrivato alla Lazio, il Meazza è stato sempre inavvicinabile. Due ko contro il Milan (2-0 e 4-0 in Coppa Italia) e uno con i nerazzurri (2-1). Un’anomalia per il tecnico, che - prima di arrivare nella Capitale - a San Siro aveva perso solamente in quattro occasioni (tre in A) su dodici confronti totali tra Milan e Inter. Ora il Comandante precede entrambe in classifica e per confermarsi in pole nella corsa Champions sarà opportuno invertire il trend al Meazza.