Lunedì 12 Luglio 2021, 13:59

AURONZO Terzo giorno di lavori in corso nel ritiro della Lazio. Sarri continua a insistere sulle prove reparto per reparto. Si concentra sulla difesa, in particolar modo. L'anno scorso col 3-5-2 subì 55 gol, adesso deve cambiare passo e sopratutto rinascere con la nuova linea a quattro. Esercitazioni sulle coperture preventive, sulle fughe all'indietro in caso di spizzata dell'attaccante, sulle chiusura in caso di scarico corto e scarico lungo. Alle 17.45 secondo allenamento.

REDIVIVO

Intanto Sarri aveva promesso al ds Tare, che avrebbe provato a rilanciare Vavro. E' troppo presto per fare un bilancio, ma il difensore (strapagato un anno fa 11 milioni) sembra un altro di ritorno dall'Huesca in prestito. A Lazio Style lo confessa lui stesso: «Sto bene, sono solo un po' stanco dopo l'allenamento di oggi, che è stato molto intenso ma va bene così. Adesso continuiamo a lavorare per poi concentrarci sulle partite che verranno. Gli anni precedenti in ritiro sono stati difficili, visto che avevo nelle gambe pochi allenamenti. Ora invece mi trovo bene e con Sarri stiamo lavorando molto con il pallone, come piace a me. Il calcio spagnolo forse è più adatto alle mie caratteristiche, ma sono felice di essere tornato alla Lazio per continuare gli allenamenti. Euro 2020? L'Inghilterra era la mia favorita, sono contento per l'Italia di Acerbi e Immobile: congratulazioni».