Lazio, Sarri imbattuto alla prima partita dell'anno in campionato. E gioca sempre in casa

Si riparte a Formello. Archiviato il giorno di riposo la Lazio torna ad allenarsi mettendo nel mirino il primo impegno ufficiale del 2022 contro l’Empoli. Sarri dopo il recupero di Immobile e quello di Hysaj sogna un rientro in extremis da parte di Acerbi così come dei quattro calciatori assenti al raduno dello scorso 30 dicembre. Luis Alberto potrebbe già rivedersi col resto dei compagni nelle prossime ore mentre la società lascia trapelare una squadra al completo per il 6 gennaio, compresi Zaccagni, Akpa Akpro e Romero. Col recupero di Immobile il Comandante ritrova il miglior marcatore stagionale della Lazio, ma soprattutto un cecchino inarrestabile alla prima gara del nuovo anno. Finora infatti il capitano biancoceleste non ha sbagliato un colpo da quando è arrivato a Roma. Dal gennaio 2017 al 2021 Ciro ha trafitto tutti gli avversari che si è trovato di fronte, anche con exploit come il poker del 2018 rifilato alla Spal.

Lazio, Sarri imbattuto alla prima gara dell’anno in campionato

Un Immobile inarrestabile che fa ben sperare Sarri. Eppure lo stesso Comandante però ha risultati invidiabili subito dopo il brindisi di fine anno. In campionato il tecnico di Castelfranco di Sopra non ha mai perso. Il 6 gennaio 2015 impattò col suo Empoli contro il Verona (0-0). Esattamente l’anno successivo, il primo a Napoli, superò di misura il Torino (2-1). Stesso risultato a inizio 2017 contro la Sampdoria, mentre nell’Epifania nel 2018 (l’ultima stagione in Campania) superò il Verona con un 2-0. Volato in Inghilterra il Comandante non ha perso il vizio. Il 2 gennaio 2019 il suo Chelsea non andò oltre lo 0-0 contro il Southampton confermando però l’imbattibilità del tecnico. Imbattibilità certificata l’anno seguente alla Juventus con un netto 4-0 nei confronti del Cagliari. Sei precedenti nelle massime serie a inizio anno e nessuna sconfitta: 4 vittorie e 2 pareggi. La curiosità è che tutti i precedenti appena elencati le squadre di Sarri li hanno giocati in casa, mai in trasferta. Tradizione che verrà rispettata anche nel 2022 visto che la Lazio ospiterà l’Empoli allo stadio Olimpico. Imbattibilità e partita casalinga: due indizi fanno quasi una prova.