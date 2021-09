Lazio, Sarri senza le sue punte: ecco le prove col falso nove

Venerdì 3 Settembre 2021, 20:19

Sarri segna un gol e, in assenza di nazionali, va avanti con gli esperimenti. Pedro e Felipe Anderson come centravanti, ma anche Patric e Radu sulle fasce laterali. Una giornata di lavoro all’insegna del divertimento, ma anche con la giusta serietà quando si tratta di allenare tattica e movimenti. Durante partitella finale in famiglia, sempre accesa come al solito, il tecnico passa la palla a Reina per rimettere il gioco, ma il portiere volutamente la lascia entrare, prendendosi il gol a suo favore. Tutte risate, anche se alla fine a vincere di un gol è proprio la formazione dove lo spagnolo era il portiere.

FALSO NUEVE

A rendere particolare la seduta però ci sono le posizioni di Pedro e Felipe Anderson. Per il secondo giorno consecutivo, i due biancocelesti sono stati alternati come centravanti, impegnandosi anche parecchio sui movimenti da seguire. E’ vero che non ci sono né Immobile e Muriqi, impegnati in nazionale, ma per Sarri non è tanto un esperimento così tanto per farlo. Non è escluso che in alcune circostanze l’esterno spagnolo e il brasiliano possano essere impiegati in quella posizione. Un po’ come quello che accadde a Napoli con Mertens.