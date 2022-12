Lazio, Sarri continua ad insistere sulla tattica. Senza Basic, Gila e Zacccagni, arrivano tre Primavera in gruppo

Si prosegue con gli allenamenti a Formello. La Lazio ha già messo nel mirino l’esordio ufficiale con il Lecce e prima ancora le tre amichevoli previste in questa pausa, con il Galatasaray unica squadra certa al momento (in via di definizione c'è l'Hatayspor per la seconda gara). Sarri nel frattempo ha chiesto la massima intensità e il gruppo ha risposto presente, come confermato ieri sera anche da Immobile: «Stiamo lavorando benissimo e ora andremo in Turchia dove faremo un paio di amichevoli. Staremo qualche giorno per mettere benzina nelle gambe ed essere pronti per questa strana ripartenza di campionato».

Allenamento pomeridiano per la Lazio

Oggi c’è stato un solo allenamento per i biancocelesti dopo le due doppie sedute di inizio settimana. Appuntamento poco dopo le 15 sul campo centrale di Formello per un’altra sessione intensa di prove tattiche. Qualche esercitazione atletica per riscaldarsi, poi spazio per due 4-3-3 contrapposti in una partita a tema. Confermati in gruppo Patric e Romagnoli, così come Felipe Anderson al centro del tridente della squadra vincente (i celesti). Ancora assente Basic per qualche linea di febbre, così come Gila, non al meglio fisicamente dopo i carichi della ripresa. Oltre loro oggi non si è visto nemmeno Zaccagni, gestito dallo staff tecnico. Sarri per arrivare al numero giusto per schierare due squadre da undici calciatori ha aggregato dalla Primavera i giovani Troise, Coulibaly e Bigonzoni. Domani è previsto un allenamento mattutino nel quale non ci saranno ancora i nazionali Milinkovic e Vecino.