Tra un accenno di polemica per Luis Alberto e l’ottavo colpo (Provedel) ad un passo, il precampionato della Lazio prosegue secondo i piani. Sarri passeggia soddisfatto in ogni allenamento e pensa solamente al campo per estrapolare il prima possibile quello che vuole dalla sua squadra. Tra dieci giorni ci sarà l’esordio ufficiale contro il Bologna e il tecnico pretenderà un inizio degno di nota, soprattutto dopo gli sforzi societari dell’ultima sessione di mercato.

Lazio, Sarri conferma la voglia di partire di Luis Alberto e inserisce la Roma nella corsa Scudetto

A proposito di mercato, quest’ultimo potrebbe privare il club capitolino di un giocatore come Luis Alberto, fino a ieri ancora assente per presunta febbre alta. In realtà lo spagnolo, come da tempo svelato, ha manifestato alla società la voglia di andare a giocare nella sua amata Siviglia e stavolta a confermarlo è stato lo stesso Sarri a Il Corriere dello Sport: «Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia». Una situazione che ancora una volta spiega tanti battibecchi nella passata stagione. Difficile capire per quale motivo non sia stata sbloccata in precedenza, ma addirittura secondo il tecnico potrebbe rimanere tale: «Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se vuoi, particolare». La certezza è che in caso di uscita del numero 10, la Lazio ha già Ilic in pugno e l’ennesimo contatto tra Lotito e Setti ne è stata la conferma: a 15 milioni bonus compresi (13+2) si chiude. L’altra risposta del tecnico che ha colpito è stata quella sulla corsa Scudetto: «La Juve era forte anche l’anno scorso, l’Inter la consideravo la principale candidata allo scudetto. Il Milan può rivincere se conserva lo spirito della stagione passata, però il mercato della Roma le fa cambiare gli obiettivi». Il Comandante inserisce di diritto anche la Roma nella corsa grazie ai colpi «Wijnaldum, Belotti e Dybala». Una promozione per i rivali cittadini che secondo il tecnico rischiano di fare la voce grossa durante la prossima stagione. Non proprio quello che si aspettavano di sentire i tifosi biancocelesti.