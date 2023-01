Lazio, Sarri chiude la squadra in palestra e ritarda la seduta. Luis Alberto c'è, ma non si allena Felipe Anderson

Ancora non ci sta Sarri dopo il ko contro il Lecce. Il tecnico sperava in una Lazio delle migliori occasioni che per 35 minuti lo è anche stata al Via del Mare, ma poi il solito blackout mentale ha rovinato tutto. Altra rimonta subita, la quarta in campionato, e passo d’arresto che fa male sia per la corsa alla Champions, sia per come avvenuto: «Quello fisico è un alibi troppo facile - ha rivelato il tecnico nel post partita - dal quale non mi piace attingere. È vero che dobbiamo recuperare qualche giocatore, ma noi ci siamo proprio spenti e consegnati agli avversari».

Lazio, confronto Sarri-squadra a Formello

Ci risiamo, tra l’altro a distanza di poco dall’ultimo caso, ovvero il 2-0 subito con l’Almeria, e Sarri aveva anche avvertito Immobile e compagni. Per poter pensare di arrivare tra le prime quattro serve tutt’altro atteggiamento, ecco perché il Comandante stamattina ha chiuso per un’ora i suoi calciatori in palestra per un faccia a faccia determinante. Non ci sarà da piangersi addosso, ma per il tecnico è fondamentale mettere le cose in chiaro fin da subito in vista del prossimo impegno contro l’Empoli: o si dà il 100% o ci si fa da parte.

Luis Alberto si allena, mentre Felipe Anderson fa solo palestra

Anche questo uno dei temi del confronto tra l’allenatore e i suoi giocatori, che anziché alle 11 come da programma, sono scesi sul campo Fersini alle 12:10. Torello, lavoro atletico, possesso palla e infine partita a campo ridotto. Questo il piano per tutti coloro che non hanno giocato o al massimo sono subentrati al Via del Mare. La buona notizia è che Luis Alberto non solo ha svolto tutta la seduta con i compagni, ma si è anche messo in mostra con un pallonetto di pregevole fattura ad Adamonis. Non si sono visti invece Gila e Felipe Anderson, entrambi rimasti in palestra. Lo spagnolo si sta riprendendo da una forte contusione al piede destro, mentre il brasiliano è in preallarme per una botta alla schiena subita ieri. La speranza di Sarri è che possa rientrare per domenica. Aggregati stamani Floriani Mussolini, Coulibaly e Crespi dalla Primavera. Per i titolari invece semplice scarico, mentre domani pomeriggio andranno in scena le prime prove tattiche anti Empoli.