Lazio, la notte della svolta

La note della Champions che cominciano a farsi sentire in lontananza, come il richiamo di una sirena. L’ex Keita che guiderà l’assalto. L’altro ex de Vrij che invece non ci sarà ancora una volta. Il gusto di potersi vendicare della sconfitta del 20 maggio dello scorso anno e Immobile che in campionato non ha ancora puniti i nerazzurri. Inter-Lazio è tutto questo e anche di più. Perché a rendere tutto ancora qui frizzante ci ha pensato Spalletti non convocando Icardi e Luis Alberto con le sue parole tutte da interpretare. Chiaro che su tutto regna la qualificazione in Champions: prestigio e soldi. I biancocelesti hanno dimostrato di essere in forma sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale. Le gare contro Milan, Roma, Fiorentina e Parma lo hanno dimostrato. Chiaro che la sosta sia sempre un grosso punto interrogativo. Ma Inzaghi in queste due settimane ha lavorato molto sull’aspetto mentale tenendo tutti sulla corda: «C’è stata la sosta, forse non ci voleva in questo periodo, dovremo fare una grande partita in un grande stadio e contro un grande avversario».Per farla i suoi dovranno dare continuità a quanto fatto e soprattutto «tenere a mente la gara positiva fatta in Coppa Italia e anche la brutta dell’andata in campionato». L’obiettivo è il quarto posto, vietato farselo sfuggire ancora anche perché come sottolinea lo stesso tecnico: «La Lazio è una squadra fortissima, in questi tre anni ce la siamo giocata. Abbiamo cinque squadre davanti a noi, sono state costruite per grandissimi obiettivi. Le altre squadre forse sulla carta sono state costruite meglio». Nessun pessimismo però perché Inzaghi è convinto che per un piazzamento nell’Europa che conta «sarà tutto aperto fino all’ultima giornata». Servirà il migliore Immobile per battere l’Inter rivitalizzata dalla vittoria nel derby. Curioso che i nerazzurri siano, insieme al Frosinone, le uniche due squadre a cui non ha segnato con in campionato con la maglia della Lazio. Le “delusioni” azzurre vuole cancellarle in biancoceleste mandando l’ennesimo segnale al ct Mancini. Inzaghi non ha dubbi sul suo bomber: «L’ho ritrovato carico, sereno, si è allenato bene, propositivo, di aiuto al gruppo. Con la Nazionale è un periodo che non fa gol, lui è maturo, sa da dove vengono le critiche. Sono convinto che saprà valutare le critiche giuste e quelle gratuite». Se lo augura anche il presidente Lotito che spera di vedere una squadra grintosa e di assistere ad uno show.In casa Inter continua a tenere banco il caso Icardi. Sembrava esserci stata una schiarita dopo il lavoro fatto dall’ad Marotta per ricucire i rapporti e invece ieri è arrivata la sorpresa targata Spalletti: «Mauro è un giocatore nuovo ma non è convocato». Una notizia che ha preso tutti alla sprovvista considerando anche l’indisponibilità di Lautaro Martinez. La sensazione è che il tecnico avesse taciuto sulla sua decisione rubando poi la scena in conferenza. Sui social i tifosi si dividono. L’ultima gara giocata da Maurito è il 9 febbraio scorso, il 21 marzo, invece, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’ammutinamento per la decisione di dare la fascia di capitano ad Handanovic. Una scelta al limite, quella di Spalletti, per una gara fondamentale per la Champions.