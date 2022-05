Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni: Patric verso la conferma, Luis Alberto scalpita

Sotto il cielo uggioso di Formello la Lazio ha terminato anche l’ultima seduta della settimana. I biancocelesti domani sera avranno l’opportunità di aggiungere punti importanti al bottino in campionato valido per la corsa all’Europa League. Il quinto posto attuale a pari punti con la Roma mette tutto nelle mani della squadra di Sarri che però fin da subito nel confronto con la Sampdoria dovrà dimostrare di voler dar seguito alla recente vittoria al Picco.

Lazio: tornato in gruppo Cabral, ma niente da fare per Pedro. Raul Moro partito con la Primavera

Largo perciò quest’oggi alla più classica delle sedute di rifinitura: torello, rapidità e prove tattiche. Questo il programma svolto come al solito dall’intero gruppo tranne Pedro. Come già sottolineato nei giorni precedenti l’esterno canario non ce la farà per la Samp e anche nel weekend continuerà a lavorare in palestra. Restano poche le speranze in ottica Juventus, ma un tentativo verrà fatto. Rientrato in gruppo invece Cabral dopo il forfait di ieri. Il capoverdiano come al solito andrà in panchina. Panchina dove non ci sarà Raul Moro, partito con la Primavera per giocare il ritorno dei quarti di finale playoff col Brescia validi per la promozione. Al suo posto è stato aggregato il classe 2004 Michele Bigonzoni dell’under 18.

Passando a ciò che hanno svelato le prove tattiche, contro la Sampdoria la Lazio scenderà in campo con il canonico 4-3-3. Nonostante le incertezze di La Spezia, tra i pali ci sarà ancora Strakosha. Davanti al portiere albanese il ballottaggio principale sarà tra Patric e Luiz Felipe con lo spagnolo principale indiziato ad agire al fianco di Acerbi. Sulle fasce spazio a Lazzari e Marusic. A centrocampo il solito Milinkovic dovrebbe ritrovare al suo fianco sia Leiva che Luis Alberto, entrambi gestiti da Sarri al Picco in favore di Cataldi e Basic. Giunti in attacco, per la quarta volta di fila il Comandante avrà le scelte forzate. Senza Pedro, toccherà ancora a Felipe Anderson e Zaccagni giocare ai lati di capitan Immobile.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 4 Patric, 33 Acerbi, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. All.: Sarri.

Sampdoria (4-1-4-1): 1 Audero; 24 Bereszynski, 25 Ferrari, 15 Colley, 3 Augello; 14 Vieira; 87 Candreva, 88 Rincon, 2 Thorsby, 11 Sabiri; 10 Caputo. All.: Giampaolo.

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia).

Assistenti: Bottegoni – Vono.

IV uomo: Paterna.

V.A.R.: Abisso.

A.V.A.R.: Costanzo.