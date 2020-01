Lazio, le pagelle: Lazzari è una freccia, Milinkovic un gigante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facile parata su Linetty, strepitosa su un tiro di Caprari deviato da Lazzari. Respinge invece male quello di Caprari e stavolta non perdona Linetty. Trafitto.Imposta da dietro e chiude al centro con sicurezza. Si esalta con qualche acrobazia nella ripresa. Jolly.Copre tutto e lancia Immobile per il terzo gol. Poi s’invola in attacco per provare pure a segnare. Inossidabile.Va un po’ in difficoltà negli inserimenti doriani, spazza per non correre pericoli. E’ diffidato e Inzaghi lo sostituisce pensando al derby. Esperto.E’ un mostro inarrestabile sulla fascia, si conquista il rigore con un cross sul braccio di Murru in area. Continua a volare sino alla fine. Speedy.Vince i duelli aerei, stoppa le ripartenze della Samp, fa due lanci da standing ovation. Gigante.Fa schermo davanti alla difesa, è ovunque. E, quando è in pericolo, bada al sodo. Fa l’assist per il poker di Bastos. Muro.Suo il primo squillo a fil di palo. Pure in interdizione è strepitoso. Cerca il gol di trivela, altre due volte viene murato, ma una è rigore. Genio.Spinge e crossa. Anche in ripiegamento difensivo se la cava. Ha l’occasione per il poker, ma calcia in Curva. Diligente.Quarto gol su tre gare alla Samp, s’avventa come un rapace sulla ribattuta di Audero. Si divora il raddoppio dopo aver saltato ogni ostacolo. Bestia nera.Si trascina due avversari sulle spalle sino in porta, calcia e Caicedo punisce sulla ribattuta. Trasforma due rigori, in mezzo calcia millimetricamente in porta. Immenso.Entra al posto di Radu e fa la quaterna di piattone all’incrocio. 82 presenze con la maglia della Lazio, 10 gol. Goleador.Pimpante.Servirà in futuro. Redivivo.Ha coraggio e rischia una Lazio offensiva già in difesa. Conquista l’undicesima vittoria di fila. Maestro.Lui e il Var azzeccano tutto: il braccio di Colley il braccio di Murru, quello di Colley, il rosso a Chabot. Perfetto.