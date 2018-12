Lazio-Sampdoria, le pagelle: Milinkovic è ancora un fantasma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Ferrari corre fuori pista e rischia ancora il testacoda. La Lazio non sfrutta nemmeno questa volta la chance Champions fornita da Inter e Roma. La Samp la ferma nonostante un buon secondo tempo, tutta colpa del solito doppio errore dietro.STRAKOSHA 5Non può nulla sul gol di Quagliarel- la, ma è determinante la sua indecisione sulla rete di Saponara. È il solito maldestro sui rinvii. Prende due reti su due tiri.WALLACE 5Caprari lo supera più volte, va molle sull’assist di Murru, tenuto in gioco proprio da lui. E’ sempre inutilmente irruento. Deleterio.ACERBI 6È elegante, un leader vero. Quarto gol in carriera contro la Samp, è al posto giusto e mette la punta nel momento giusto. Predestinato.RADU 5,5Fa un salvataggio strepitoso su Caprari. Scende e mette una palla d’oro sulla testa di Milinkovic. Fermo su Saponara. Esausto.PATRIC 5Al 15’ Immobile gli dona un assist perfetto, lui calcia alle stelle. In realtà sbaglia tutti i tiri sotto porta e persino gli stop. Inadeguato.PAROLO 6S’inserisce meno del solito, ma quando lo fa per poco non trova il gol sul primo palo. Strepitoso l’assist di tacco. Delizioso.BADELJ 5È lento e prevedibile, una conclusione al volo è la giocata migliore insieme a un lancio per Immobile. Impalpabile.MILINKOVIC 5Di nuovo un fantasma, quando si vede è solo per qualche fallo. Anzi, riesce pure a divorarsi all’85’ di testa sotto porta il match point. Disastro.LULIC 5,5Torna a sgroppare su tutta la fascia, poi però sbaglia la diagonale su Quagliarella e tiene in gioco Saponara. Audero gli nega la rete su un grande esterno. ConfusionarioCAICEDO 5Sgomita, pressa indiavolato, ma sbaglia due volte l’ultimo passaggio. Di sponda invece è perfetto, ma mai decisivo. Grintoso.IMMOBILE 6,5È in serata, ma Audero gli nega due volte la gioia sotto porta. Poi il palo. Nel recupero batte il rigore con freddezza. Sfortunato.CATALDI 5Batte un calcio d’angolo direttamente sul fondo, sbaglia passaggi e cross.CORREA 5,5Un colpo di testa debole, poi a tu per tu con Audero non è abbastanza cattivo. Con un’accelerata rimanere la Samp in dieci. Scheggia.LUIS ALBERTO 6Calcia la punizione che vale il rigore finale. In pochi minuti è dunque fondamentale.INZAGHI 5,5Non riesce a incidere al centro né trova varianti sulle fasce. Insiste su uno svuotato 3-5-2 e non è coraggioso nel primo doppio cambio. SpaesatoMASSA 6È ben coadiuvato dal Var Pairetto e azzecca tutto, compreso il rigore al 95’. Sui falli però ha giudizi discontinui.