Il respiro affannato che pian piano diventa di sollievo. Dopo la palestra di sabato, ieri Immobile è tornato in gruppo a Formello. Programma confermato per il centravanti, pronto per ricominciare a colpire contro la Sampdoria. Stasera ci sarà lui dal 1' a guidare il tridente di Sarri e di fronte si troverà la vittima preferita. Con 16 gol i doriani sono infatti il club contro cui il capitano biancoceleste si esalta maggiormente. Ecco perché le 48 ore lontano dal campo prima della rifinitura hanno aumentato la voglia di battezzare il 20° confronto con la Samp, con buona pace del grande ex Stankovic, al primo confronto con la Lazio da allenatore. Non può permettersi di fermarsi Ciro Immobile, visto che per lui i traguardi sono sempre dietro l'angolo. Dopo aver superato Hamrin all'ottavo posto dei marcatori all time della Serie A a quota 191 gol, con altri nove diventerà il sesto italiano di sempre a raggiungere i 200. E siccome l'appetito vien mangiando, lo step successivo sarà un altro totem come Baggio a 205.

Meglio però procedere per gradi, come spesso ripete l'attaccante biancoceleste: «Alla fine di ogni stagione tracci una linea ed esce il totale. Ovviamente più si va avanti e più diventa interessante, ma, di base, non ci penso ai record». Eppure anno dopo anno quella linea tracciata disintegra ogni statistica della storia della Lazio e non solo. Anche per questo sarà opportuno ripartire da stasera con i conti. Il prossimo centro sarà il decimo in questa Serie A e di conseguenza la settima doppia cifra consecutiva in sette stagioni nella Capitale. Un vero e proprio cecchino al quale Sarri ha costruito attorno una squadra che spesso soffre quando non c'è o è a mezzo servizio. Con Osimhen che vola in cima alla classifica dei cannonieri con 19 gol, l'appuntamento con il quinto titolo (record di Nordahl) è rimandato. In tal modo, per la gioia di Sarri l'attenzione sarà tutta riversata sugli obiettivi di squadra. Da capitano, Immobile continua spronare i compagni per una corsa Champions ancora possibile e a fermarla non sarà di certo la stanchezza o una caviglia leggermente malconcia adesso che si è sbloccato. Il capitano è sicuro che il digiuno contro il Cluj è stato solamente un'eccezione da cancellare già all'Olimpico, perlopiù con una Lazio al completo.

TUTTI PRESENTI

Nel weekend infatti Sarri ha recuperato tutti. Nella rifinitura di ieri si è rivisto anche Zaccagni, ma si accomoderà in panchina, come l'altro rientrante Radu. Lo stesso destino è previsto per Romagnoli, anche se l'ex di turno freme per tornare dal 1' e per questo rimarrà in ballottaggio con Patric e Casale, leggermente favoriti al centro della difesa davanti a Provedel. In bilico tra i terzini c'è Lazzari, ancora indietro rispetto a Marusic e Hysaj. Nessun dubbio invece su Milinkovic, che nel giorno del suo 28esimo compleanno vorrà lasciare il segno nel centrocampo con Cataldi e Luis Alberto. Gli altri due tasselli per completare il tridente con Immobile saranno Pedro, con tanto di maschera protettiva in carbonio, e Felipe Anderson.

LE INIZIATIVE

Il brasiliano andrà alla ricerca del 50° gol con la maglia biancoceleste mentre domani sera, salvo cambi di programma, è atteso alla cena del Lazio Club Quirinale assieme a Casale, Lazzari e Provedel. Mercoledì poi in zona Labaro tornerà "La Lazio nelle scuole". Per l'iniziativa, la società sta pensando di coinvolgere sia la prima squadra maschile che la Women, prima in classifica in Serie B dopo l'1-0 di ieri sulla Ternana. Una vittoria permessa anche dalla spinta del pubblico, che invece stasera non sarà delle grandi occasioni. Con 4.500 biglietti venduti, all'Olimpico è prevista una cornice di 32mila spettatori. Durante il riscaldamento la squadra indosserà una maglia dedicata all'associazione donatori midollo osseo (Admo) della Regione Lazio.