Lazio, sabato l'amichevole con la Ternana per ritrovare il ritmo partita

Un’amichevole per ritrovare la forma migliore. Un test per provare gli schemi in vista della ripresa del campionato. Sabato prossimo la Lazio affronterà in amichevole a Formello la Ternana, squadra di Serie B allenata da Fabio Gallo. Fischio di inizio alle 18:30 al campo Mirko Fersini. Un orario scelto per far abituare i giocatori biancocelesti alle prossime sfide di campionato, che si giocheranno alle 21.45. La prima sarà quella contro l’Atalanta, in programma a Bergamo mercoledì 24 giungo. Insomma, nulla verrà lasciato al caso per inseguire il sogno scudetto. Diversi i dubbi da sciogliere per Simone Inzaghi: dal ballottaggio Correa-Caicedo per affiancare Immobile in attacco a Bastos-Patric in difesa. Qualche indizio potrà arrivare dal match contro gli umbri. Una sfida particolare per Valerio Caroli, ex massaggiatore della Lazio, appena approdato alla Ternana dopo essersi dimesso la scorsa settimana.