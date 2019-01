Lazio, Rossi verso il Pescara. Cataldi: «Sarà anno speciale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima mossa in uscita. In casa Lazio comincia a movimentarsi il mercato, che aprirà il prossimo 3 gennaio. Alessandro Rossi, ex bomber della Primavera classe ‘97, potrebbe accasarsi in prestito al Pescara. Dopo l’esperienza alla Salernitana nel finale della passata stagione, l’attaccante potrebbe cercare spazio ancora in Serie B. Alla Lazio la concorrenza è alta: Immobile e Caicedo sono in cima alle preferenze di mister Inzaghi. Meglio trovare fortuna altrove. Stessa sorte potrebbe toccare ad Alessandro Murgia, centrocampista classe ‘96, impiegato poco dal tecnico laziale (destinazione ancora da definire), che in alcune occasioni gli ha preferito Danilo Cataldi in grado di giocare sia mezzala che playmaker. «Tanti auguri a tutti di buon anno, sperando che questo 2019 sia pieno di felicità e gioia per tutti voi - ha scritto l’ex Benevento su Instagram - Quest’anno sarà speciale». Un augurio e una speranza per continuare a sognare la Champions League.