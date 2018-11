Lazio, Rossi show nel test con la Cavese: «Pronti per il Milan»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque gol e una speranza. Alessandro Rossi segna e incrocia del dita. Per l’ennesima volta il classe ‘95 è protagonista in amichevole. Nel test con la Cavese, formazione di Eccellenza, vinto per 7-0 a Formello, l’attaccante fa pokerissimo. «Oggi era importante fare un buon allenamento e ci siamo riusciti - commenta l’ex Primavera -.Venivamo da una settimana in cui abbiamo lavorato tanto e volevamo mettere in pratica il lavoro svolto». Finora Rossi non è mai stato impiegato da Simone Inzaghi. La concorrenza del resto è spietata: prima c’è Ciro Immobile, poi Felipe Caicedo. Alessandro aspetta in silenzio il suo momento. Difficilmente troverà spazio con il Milan, una gara «che stiamo preparando e ci stiamo mettendo tutto l'impegno». Senza pensare alle assenze dei rossoneri: «Non dobbiamo cadere nell'errore di sottovalutare l'avversario - avverte Rossi -.La squadra non dipende solo dal singolo, sono sicuro che chi prenderà il posto degli infortunati lo farà al meglio». E questo è un discorso che «vale tanto per il Milan quanto per la Lazio».Le prove tattiche scatteranno solo la prossima settimana. Intanto, in mattinata il tecnico testa ancora il 3-5-2. Proto tra i pali, Wallace, Luiz Felipe e Radu in difesa. Patric, Parolo, Cataldi, Lulic e Durmisi a centrocampo. Correa e Rossi in attacco. Questo l’undici iniziale. A gara in corso spazio anche a Guerrieri, Basta (in gol insieme a Wallace) e Lukaku più i Primavera Rezzi, Baxevanos e Capanni. L’amichevole è andata in scena senza i dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali oltre a Caicedo, Leiva e Milinkovic, rimasti a riposo.