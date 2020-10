La nuova lista anticovid apre uno spiraglio a Simone Inzaghi. C’è sempre più ottimismo che, entro la fine di ottobre, per via dell’emergenza, venga ampliato, solo per quest’anno, l’elenco dei 25. Aspetta con trepidazione anche la Lazio, dal momento che ormai è di nuovo alle prese con un infortunio dietro l’altro, un po’ quello che è avvenuto nel seguito del mini-campionato post lockdown, e questo ha fatto arrabbiare - per via di una gestione non andata a buon fine - il presidente Lotito. Sperano i fuori rosa Kiyine e Durmisi, spera lo stesso Bastos.

L’ATTESA

Sperano sopratutto i tifosi che Tare possa tornare sul mercato. In ballo ci sono ancora svincolati d’oro e qualcuno – con le liste ampliate – può essere preso seriamente in considerazione a Formello: stuzzica Inzaghi, l’ex Real Garay. Era già stato offerto da Mendes, ma ora è diverso. Il centrale argentino, classe 1986, s’è liberato dal Valencia dopo quattro anni e 114 presenze, è reduce da un infortunio al ginocchio patito a febbraio: sono passati oltre otto mesi. Chi gli è vicino garantisce sul suo recupero. Ora solo il nuovo elenco della Serie A deve diventare definitivo.

