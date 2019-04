Lazio, Romulo punta il Milan. Immobile e Lulic in prima linea per l'Anti-Cipo Onlus

Quando la beneficenza chiama, rispondono sempre presente. I giocatori della Lazio ieri sera hanno partecipato ad un evento a sostengo dell’associazione Anti-Cipo Onlus, l’organizzazione che investe fondi nella ricerca sulla neuropatia delle piccole fibre periferiche e autonomiche. Una patologia rara che ha colpito Serena Grigioni, figlia del preparatore dei portieri biancoceleste Adalberto. Immobile, Cataldi, Acerbi, Lulic, Parolo e Strakosha hanno trascorso la serata in un ristorane di Narni, in provincia di Terni, teatro della manifestazione benefica in un clima di festa con tanti tifosi presenti.

SOLIDARIETA'

«E’ stata una serata bellissima, sia a livello di compagnia che si solidarietà - sostiene Danilo Cataldi ai microfoni del canale ufficiale del club -. Ci teniamo sempre noi calciatori a partecipare a questo tipo di eventi. Sono occasioni da sfruttare al meglio, anche per fare il carico di entusiasmo. Ciro mi aveva detto di essere stato qui lo scorso anno e mi aveva preparato a questo evento così bello. Abbiamo cercato, nel nostro piccolo, di coinvolgere tutti i presenti»

MARUSIC IN DUBBIO

Intanto, la squadra in mattinata si è allenata a Formello. Simone Inzaghi ha iniziato le prove tattiche in vista della sfida con il Milan, in programma sabato sera a San Siro. Assente Marusic, che già ieri era rimasto a riposo. Per il montenegrino si teme un affaticamento che potrebbe metterlo in dubbio per il big match di Milano. Se non dovesse farcela, Romulo è pronto a giocare. Non si sono visti Durmisi e Berisha, alle prese con un problema al polpaccio.

